Fiona murió el 19 de noviembre en el zoológico Cincinnati después de ingerir un sombrero, según el establecimiento. Nació prematuramente en 2017, había sobrevivido a través de cuidados intensivos. Su supervivencia ha movilizado expertos en nutrición animal y el público ha seguido su crecimiento mucho más allá de Cincinnati.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Fiona, un hipopótamo Cincinnati, murió el 19 de noviembre a los nueve años. Se hizo famosa después de su nacimiento prematuro en el zoológico Cincinnati, Ohio. El establecimiento atribuye su muerte a complicaciones que ocurrieron después de la ingestión de un sombrero accidentalmente llegado a su hábitat.

Fiona, Cincinnati hippotamus: los últimos tratamientos

En su declaración del 19 de noviembre, el Jardín Botánico del Zoo Cincinnati explica que sus veterinarios han multiplicado los intentos de hacer avanzar el objeto fuera del sistema digestivo del animal. The support care provided on the day of death did not save her.

El establecimiento afirma que el sombrero fue encontrado en el recinto por accidente. Su declaración no detalla las circunstancias.

El director Dave Jenike informó sobre el choque que sienten los equipos, que no anticiparon este resultado. El establecimiento también pide espacio para los cuidadores y veterinarios involucrados con Fiona. Habría llegado a diez años en enero.

Un nacimiento seis semanas antes del término

Fiona nació el 24 de enero de 2017, seis semanas antes del plazo previsto. Pesó 29 libras, o unos 13,2 kilogramos. Demasiado débil para ponerse de pie y chupar a su madre Bibi, inmediatamente necesitaba cuidados intensivos.

El comunicado de prensa emitido en el momento de la elección de su nombre describió la presencia de cuidadores diarios y nocturnos. El equipo iba a ayudar a alimentarse, caminar y nadar. La primera ayuda tuvo lugar cerca de sus padres para que pudieran seguir oyendo y sintiéndose.

El zoológico publicó regularmente noticias de salud en su sitio web y redes sociales. Este nacimiento frágil, entonces las etapas de su crecimiento, había hecho del hipopótamo una figura seguida mucho más allá de Cincinnati.

Un rescate inicial documentado por científicos

Su historia también involucraba a especialistas en nutrición animal. En un relato de sus primeros meses, el Smithsonian describió la cooperación entre los equipos Cincinnati y el Zoo Nacional en Washington. Era necesario desarrollar una dieta adaptada a un hipopótamo prematuro incapaz de chupar normalmente.

Los investigadores analizaron una muestra de leche bibi para guiar la preparación de un sustituto. El trabajo se centró en el equilibrio entre agua, proteína, grasa y azúcar, con particular dificultad: las necesidades de un animal nacido prematuramente no eran bien conocidas. Esta intervención se refería a su rescate en 2017, no al cuidado del 2026 de noviembre.

En enero de 2020, por su tercer aniversario, el zoo también recordó la ayuda única recibida de Cincinnati Childrens durante este período crítico. Nueve años después de su nacimiento, es esta trayectoria que el establecimiento evoca cuando anuncia su muerte, sin publicar un informe veterinario detallado en su comunicado de prensa.

Imagen del archivo: Fiona en primer plano, con su madre Bibi, en el zoológico Cincinnati, 27 de mayo de 2018.DarthBotto, detalle enmarcado por Marcus Cyron / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Libnanews ropa bajo la misma licencia; Versión fotográfica Commons retenido entero. Esta imagen no representa el cuidado del 2026 de noviembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews