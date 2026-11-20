Intuit anuncia un acuerdo para vender Mailchimp a Botones Bending por $3.68 mil millones. Parte del producto será reinvertido en acciones. El cierre previsto a principios de 2027 sigue siendo condicional. El precio de 2021 no permite el cálculo de una pérdida de contabilidad. Todavía no se han anunciado cambios arancelarios.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El 19 de noviembre, Intuit anunció un acuerdo con Botones Bending para la venta de Mailchimp, valorado en $3.68 mil millones. La transacción sigue sujeta a las autoridades reguladoras y tiene por objeto cerrar a principios de 2027. El vendedor reinvertirá parte del producto en la capital del comprador italiano.

El montaje de la venta de Mailchimp

La asamblea consta de dos operaciones relacionadas. Bending Spoons presenta una compra en efectivo, seguida de una inversión de $368 millones por Intuit en nuevas acciones. Por lo tanto, en el lado del vendedor, el resultado esperado es de unos $3.31 mil millones en efectivo y $368 millones en valores.

Este desglose corresponde aproximadamente al 90% en efectivo y al 10% en acciones. No significa que Intuit mantenga el 10% de las Cátedras Bending. El porcentaje describe la composición de la consideración anunciada, no un interés en la capital del comprador.

El número de valores se ha fijado para la firma, pero su valor justo se determinará al cerrar. Estarán sujetos a una restricción contractual de seis meses. El precio final también sigue siendo ajustable, dependiendo del flujo de efectivo, la deuda y los requisitos de capital de trabajo de la zona vendida.

Los 12 mil millones de 2021 no miden una pérdida

Intuit adquirió Mailchimp el 1 de noviembre de 2021 para un examen total de $12 mil millones. Esta suma incluía 5.700 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 6.300 millones en acciones de Intuit dadas a los vendedores. Por lo tanto, no fue una compra de 12.000 millones de dólares en efectivo.

La diferencia con la valoración anunciada el 19 de noviembre es considerable. Pero la subcontratación de las dos cifras no da lugar a una pérdida neta de la contabilidad o al rendimiento completo de cinco años en la retención. Las dos transacciones tienen lugar en diferentes fechas e incluyen diferentes contrapartes.

Intuit incluso proporciona una ganancia pre-impuesto en la asignación. Su cantidad dependerá en particular del valor neto del libro de Mailchimp en esa fecha, ajustes, cargos y el valor de las acciones recibidas. El grupo planea asignar liquidez para comprar sus propias acciones en el año fiscal 2027.

Mailchimp se ha presentado por separado en las cuentas de Intuit desde agosto de 2026. En el trimestre terminado el 31 de octubre, sus ventas disminuyeron ligeramente más de un año, mientras que el beneficio operativo de su segmento creció. Intuit atribuyó este aumento principalmente a menores gastos de personal, comercialización y servicios externos.

Mailchimp, trimestre terminado el 31 de octubre (millones de dólares) Indicador 2025 2026 Turno 317 313 Resultado operativo del segmento 139 202

El resultado del segmento no constituye un beneficio neto de Mailchimp. En particular, no incluye los gastos del grupo que Intuit no asigna entre sus segmentos.

Un comprador especializado en actividades digitales

Con sede en Milán, los Portavoces de Bending incluyen Evernote, WeTransfer, Vimeo y Miro entre sus actividades. El grupo describe una estrategia de adquisiciones seguida de transformaciones técnicas y comerciales. También evoca reorganizaciones de equipos en su modelo general, sin detallar tal plan para Mailchimp.

Su líder Luca Ferrari anuncia inversiones después del cierre. Esta intención todavía no es un calendario para nuevos servicios. La adquisición debe abarcar todo el Grupo The Rocket Science, la entidad detrás de Mailchimp, así como otros activos y pasivos de la empresa.

Lo que queda por aclarar para los clientes

Los anuncios consultados no proporcionan ningún nuevo calendario de tarifas o cambios específicos a las suscripciones o características. Por lo tanto, no hacen posible anunciar aumentos de precios ni congelación de precios. Las empresas que utilizan la plataforma tendrán que distinguir entre el acuerdo de ventas y cualquier anuncio comercial posterior.

Mientras tanto, el contrato prevé la continuación de la actividad en su curso habitual. Los servicios de transición y los acuerdos de concesión de licencias de propiedad intelectual deben acompañar el cierre. La transacción no está condicionada a la obtención de financiamiento o voto por parte de los accionistas de los cónyuges benefactores, pero las autorizaciones reglamentarias siguen siendo necesarias.

Sede de Intuit en Mountain View, 19 de abril de 2008. Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Libnanews ropa bajo la misma licencia, toda la fotografía conservada. Esta imagen no representa las oficinas de Mailchimp ni la firma del acuerdo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews