Dos refugios se abrieron en Cocoa y Melbourne después de las inundaciones del 19 de noviembre en el condado de Brevard, Florida. Las escuelas públicas permanecen cerradas el viernes. El río St. Johns superó su récord anterior cerca de Cocoa, mientras que el reloj meteorológico continúa en el centro este.

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Después de las inundaciones en Florida el jueves 19 de noviembre, el condado de Brevard abrió dos refugios en la costa atlántica. Las escuelas públicas permanecen cerradas el viernes. Al oeste de Cocoa, el río St. Johns superó su récord anterior en la estación local, mientras que el servicio meteorológico mantiene un reloj en gran parte de la parte central este del estado.

Las carreteras ya estaban cerradas el jueves por la tarde en el distrito central de Brevard. En su boletín de tiempo local de 1438, la oficina de Melbourne del Servicio Meteorológico Nacional informó de 6-11 pulgadas de lluvia, o aproximadamente 150-280 mm, en la zona bajo alerta, incluyendo Melbourne, Cocoa y Titusville. Esta estimación del radar y los medidores automáticos de precipitación no corresponde a la acumulación uniforme en el condado.

Después de las inundaciones en Florida, dos refugios en el condado

El jueves a las 7:00 p.m., el condado confirmó la apertura del Centro Comunitario Walter Butler en 4201 N Cocoa Blvd en Cocoa, y un refugio Cruz Roja en Joseph N. Davis Community Center en 2547 Bruce D. Buggs Street en Melbourne. Ambos dan la bienvenida al público en general, personas con necesidades médicas especiales y familias que desean venir con sus mascotas. El condado da 2-1-1 para la información.

Las escuelas públicas de Brevard, cerradas el jueves, permanecen cerradas el viernes 20 de noviembre. El cierre de las oficinas del condado, bibliotecas y vertederos anunció el jueves, sin embargo, preocupado este día. El condado pide a los conductores que no crucen una carretera bajo el agua, incluso en ausencia de una barrera.

Un récord al oeste de Cocoa, no una medida de agua en las calles

En su boletín de 6:54 p.m. el jueves, el NWS informó que San Juan tenía 18,36 pies a las 6:15 p.m. en la estación oeste de Cocoa, aproximadamente 5,60 metros del hito de la estación. El registro anterior fue de 17,55 pies. El nivel de 18.6 pies esperado viernes por la noche sigue siendo un pronóstico. Estas cifras miden el río en una determinada estación, no la profundidad del agua en las calles.

Las lluvias de semanas anteriores ya habían causado desbordamientos en el St. Johns. Las nuevas duchas probablemente empeorarán esta inundación, que evoluciona durante varios días. Las inundaciones repentinas debidas a las fuertes lluvias siguen un calendario diferente: la oficina de Melbourne mantiene un reloj hasta las 7 p.m. hora local, viernes en zonas designadas en el área central oriental, incluyendo Brevard y condados vecinos de Volusia, Orange e Indian River. El perímetro no cubre toda Florida.

Archivo fotográfico: Melbourne Causeway en Melbourne, Florida, 9 de noviembre de 2012. Esta imagen no muestra las inundaciones del 2026 de noviembre.Brandon Berger / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Fotografía completa redimensionada y diseño Libnanews bajo la misma licencia.

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