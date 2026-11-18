La Compañía de Electricidad Siria anuncia la recepción de alta tensión en Alepo desde Turquía. El límite de 500 megavatios publicado por TEİAş no mide las entregas reales. La rehabilitación de la central eléctrica local sigue un calendario separado, sin garantizar inmediatamente las horas de los hogares interesados.

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La conexión eléctrica entre Turquía y Alepo ha dado un paso técnico. On 17 November 2026, the Syrian Electricity Company announced that the Aleppo F post had successfully received high tension from the cross-border line. Este anuncio llega después de la terminación del trabajo de rehabilitación e intercambios entre operadores en ambos países. Sin embargo, no indica el poder realmente entregado o la ganancia de poder ya vista entre los habitantes.

Alepo recibe alta tensión de Turquía

El director general de la empresa, Omar Chaqrouq, elogió la labor de los equipos de transporte eléctrico del norte y su coordinación con la parte turca. El operador presenta la conexión como un medio para estabilizar la red y mejorar las horas de suministro en la provincia.

Por lo tanto, el punto confirmado se refiere a la recepción de alta tensión en el puesto. No proporciona un registro de entrega diario, una lista de barrios alimentados o un calendario de reducción de la ración cifrado. El alcance de este paso debe evaluarse sin asignarle los resultados que el operador aún no ha publicado.

Una línea rehabilitada, luego los ajustes operativos

On 29 October, the Syrian Electricity Company announced the completion of technical and civil engineering work on the 400 kilovolt link between Aleppo F and Birecik. Su jefe de distribución, Khaled Abu Day, había cambiado por videoconferencia con el operador del sistema de transmisión turco, TEİAş.

El debate se centró en los mecanismos operativos, la coordinación de equipo y las necesidades de seguridad. El objetivo anunciado era transferir hasta 500 megavatios de energía, según una operación de la isla eléctrica, a las áreas de destino.

Estas dos comunicaciones no describen el mismo momento. En octubre, el objetivo era prepararse para la operación después de la rehabilitación de infraestructura. En noviembre, el operador anunció la recepción de alta tensión. La continuidad y el nivel de transferencias siguen siendo indicadores separados que deben documentarse.

Lo que significa el techo de 500 megavatios

La tabla TEİAş para 2026 muestra una capacidad neta de transferencia de exportación de hasta 500 megavatios en el eje Birecik HES–Aleppo de septiembre a diciembre. Los primeros ocho meses muestran cero en este enlace. Esta es una capacidad de transferencia publicada por la AIFM, no una serie de medidas de comercio real.

Otras conexiones tienen sus propios techos. En noviembre, TEŠAş reporta hasta 100 megavatios sobre Reyhanlı–Afrin y 180 megavatios sobre Reyhanlı–Harem. El enlace Elbeyli-Çobanbey es cero durante los últimos tres meses del año, después de un techo de 100 megavatios hasta septiembre.

Por lo tanto, sería incorrecto asignar los 500 megavatios a Reyhanlı o presentar la adición de estas capacidades como una entrega permanente a Siria. Un límite de transferencia, un poder llamado y una cantidad de energía entregada durante un día no son intercambiables.

La producción local sigue otro calendario

La conexión turca tampoco debe confundirse con la rehabilitación de la central térmica de Alepo. El 15 de noviembre, la Compañía de Electricidad Siria firmó un acuerdo con la empresa checa Energy Care relativo a las unidades dos, tres y cuatro, con una capacidad nominal total de 639 megavatios.

El Ministro de Energía, Mohammad al-Bashir, anunció un valor de 93 millones de dólares. Según el director de la planta, Imad Abu Ali, la duración prevista es de treinta meses para la segunda unidad, dieciocho para la tercera y veinticuatro para la cuarta, con trabajo realizado simultáneamente. El representante de la empresa vincula la puesta en marcha de la preparación logística del sitio.

Por consiguiente, esta capacidad adicional sigue vinculada a la labor futura. No puede añadirse a las importaciones como si ya estuviera disponible. La rehabilitación de la red transfronteriza y la de los grupos de producción son dos proyectos complementarios, pero sus resultados no se miden al mismo ritmo.

La siguiente prueba es para los usuarios

Para evaluar el futuro, se necesitarán datos sobre la transferencia de energía real, su disponibilidad y distribución. El éxito técnico anunciado en Aleppo F es un avance identificado. La medición de su beneficio diario requerirá un balance operativo y un calendario de servicios, en lugar de una mera reanudación de la capacidad nominal.

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