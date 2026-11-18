El Senado francés aprobó el presupuesto de Seguridad Social para 2027 por 201 votos a 124, miércoles 18 de noviembre. Este voto en primera lectura viene después del rechazo del texto en la Asamblea Nacional. No constituye una adopción definitiva ni una entrada en vigor de las medidas examinadas.

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El miércoles 18 de noviembre de 2026, el Senado francés aprobó el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para 2027 por 201 votos a 124. Esta votación en primera lectura no constituye la aprobación final del presupuesto social.

Mayoría llevada por la derecha y el centro

Elno. 118En total, se emitieron 340 votantes y 325 votos. Quince senadores se abstuvieron y ocho no votaron.

Los republicanos dieron 116 votos a favor contra una oposición y tres abstenciones. La Unión Centralista e Independiente dio 57 votos al texto, y cinco de sus miembros se abstuvieron. El grupo socialista, ecologista y republicano registró 61 votos contra. Esta distribución permite distinguir a la mayoría en el Palacio de Luxemburgo del destino reservado anteriormente para el proyecto en la Asamblea Nacional.

Después del rechazo en la Asamblea Nacional

Elarchivo legislativo oficialtraza un viaje iniciado el 1 de octubre, fecha de la presentación del gobierno a la Asamblea Nacional. Indicó que el texto fue considerado rechazado el 23 de octubre, antes de ser enviado al Senado el 2 de noviembre.

El examen del Senado se basó en el informe del Comité de Asuntos Sociales, presentado el 4 de noviembre bajo la responsabilidad del relator general Olivier Henno. Las sesiones se celebraron durante varios días, hasta el 18 de noviembre.

Texto adoptado por una cámara, no por una ley existente

Por lo tanto, la decisión del Senado establece su posición en el procedimiento parlamentario. It does not mean that the provisions under review apply now to insured persons, employers or health professionals.

El expediente permanece en primera lectura en el Senado. Las disposiciones adoptadas figuran entexto del trabajo del senadoseparado de una ley finalmente aprobada y promulgada. El resultado de la elección confirma así una etapa en el curso del PLFSS 2027, sin perjuicio de su versión final.

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