Trump, Xi y Putin están programados para reunirse en Shenzhen el 19 de noviembre. La comparación con Yalta cuestiona principalmente el lugar de los europeos. Este editorial distingue la cumbre anunciada de los posibles acuerdos, recuerda el papel de Churchill en 1945 y examina los medios necesarios para pesar más que a través de comunicados de prensa.

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Editorial. Tres líderes, una ciudad china, una comparación histórica lista para usar. La reunión anunció el 19 de noviembre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen ya tiene su apodo: un nuevo Yalta. Sólo faltan los acuerdos. Un accesorio embarazoso, por supuesto, pero los carteles de las grandes producciones siempre salen antes de la película.

En la noche del 18 de noviembre, sin embargo, los hechos requieren que el condicional sea mantenido a la mano. Xi dio la bienvenida a Trump a Shenzhen. Beijing anunció una reunión de los tres presidentes para el día siguiente. Se establece una cita, no una participación del mundo. Ningún tratado que redistribuya Europa, Asia o el Oriente Medio puede deducirse de un programa de protocolo. Un apretón de manos no es un catastro.

Un nuevo Yalta, con un error de distribución

Empecemos volviendo su silla a Winston Churchill. En Yalta, del 4 al 11 de febrero de 1945, el Primer Ministro británico se sentó con Franklin Roosevelt y Joseph Stalin. Decir que Europa estaba ausente sería falso. Decir que todos los pueblos de Europa estaban representados sería tan aventurero. Churchill defendió los intereses británicos, no un mandato de todo el continente.

La conferencia trató el fin de la guerra y el período posterior a la guerra: Alemania, Polonia, organización de las Naciones Unidas, participación soviética en la guerra contra Japón. Los textos incluyen también compromisos democráticos. Su existencia y respeto subsiguiente son dos cuestiones diferentes. Reducir a Yalta a tres hombres cortando silenciosamente un mapa borra las relaciones de poder militar y las promesas sin cumplir.

En Shenzhen, los tres presidentes no son los líderes de una coalición victoriosa que termina una guerra común. Representan poderes competidores, cuyos intereses pueden interrelacionarse sin confusión. El parecido viene primero de la fotografía: tres hombres, mucho poder, poco espacio para otros. Una analogía útil para hacer una pregunta; un atajo peligroso si ya sirve como respuesta.

Europa no perdió su placa APEC

Otra aclaración, menos espectacular que un juicio de baja calificación: la Unión Europea no es miembro de la APEC. Este foro reúne veintiún economías de Asia y el Pacífico. Por lo tanto, su ausencia de la reunión anual no demuestra que un alguacil chino haya retirado su tarjeta de invitación. La geografía no se convirtió en una sanción diplomática por la noche.

La verdadera pregunta es la reunión política que se celebra al lado. Si tres poderes discuten la seguridad mundial, con posibles consecuencias para Ucrania y los europeos, ¿quién representa a los interesados? Queda por establecer el programa detallado y los resultados. Pero el formato ya está hablando: los participantes están de acuerdo por lo menos en su presencia; otros deben recordar por qué su consentimiento importa.

Es una diferencia esencial. Europa no tiene un asiento automático justo en cada conversación entre grandes poderes. Tampoco debe aceptar que una conversación entre grandes poderes se convierta, por su propio prestigio, en una autorización para decidir en su lugar.

El servicio post-venta del mundo

En sus conclusiones del 18 de junio, el Consejo Europeo recordó que la paz no podía decidirse sin Ucrania. También afirmó que la Unión decidiría sobre cuestiones de su competencia o afectaría su seguridad. La posición es clara. El problema comienza cuando una fórmula perfectamente redactada debe convertirse en un equilibrio de poder.

Europa apenas puede estar satisfecha con el papel del servicio postventa: otros anuncian la solución histórica, examina las consecuencias, organiza la financiación y mira dónde colocar garantías. Sería una extraña división del trabajo. Una fotografía, otra hoja de cálculo. La hoja de cálculo es indispensable; No debe ser una política exterior.

Pero burlarse de la impotencia europea no es suficiente para explicarlo. La Unión tiene poderes comerciales, presupuestos e instrumentos de sanciones. Sus Estados tienen sus capacidades militares y sus elecciones diplomáticas. El reto es transformar estos instrumentos en compromisos comunes que son suficientemente creíbles para pesar antes de las negociaciones, no sólo para comentar sus resultados.

Por lo tanto, la presencia europea útil no se mide por el número de puestos reclamados. Se trata de especificar quién negocia, sobre qué mandato, con qué recursos y límites. Veinte votos no hacen automáticamente una voz fuerte. Pero tres voces serias, frente a tres banderas, no son universales.

Tres poderes no son tres propietarios

Pero debemos protegernos contra lo contrario. Trump, Xi y Putin no son en sí mismos un escándalo. Entre los poderes capaces de causar crisis importantes, el diálogo es mejor que la comunicación mediante manifestaciones militares. Reducir el riesgo, aclarar una posición o obtener un compromiso verificable sería un resultado útil. No tendría que ser vendido como la revisión del sistema solar.

El peligro surge cuando el poder se convierte en título de propiedad. Discutir a Ucrania no da derecho a disponer de ucranianos. El intercambio de seguridad europea no reemplaza el acuerdo europeo. Los países menos poderosos no son los anexos técnicos de un comunicado de prensa redactado en otros lugares.

Desde el Líbano, la sombra merece más que una sonrisa. Un país que a menudo espera los resultados de conversaciones mantenidas lejos de él conoce el precio de esta gramática diplomática: el poderoso discurso de estabilidad; Otros buscan lo que la palabra les costará. Esta experiencia debe hacer temer cualquier promesa de orden que comience olvidando a aquellos que tendrán que vivir allí.

Shenzhen, ¿el nuevo Yalta? Por el momento, una reunión anunciada y una pregunta legítima. El 19 de noviembre, tendremos que examinar los compromisos, su alcance y los que se ocupan. En cuanto a Europa, haría bien preparar algo más que una reacción al comunicado final. Estar profundamente preocupado es una disposición respetable. Todavía no es un lugar en la mesa.

Churchill, Roosevelt y Stalin en Yalta en febrero de 1945. Fotografía de archivos, sin relación documental con la cumbre contemporánea en Shenzhen. U.S. Army Signal Corps / National Archives, dominio público. Toda la foto preservada; Libnanews dressing.

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