El plan canadiense presentado el 5 de noviembre distingue las admisiones permanentes, las nuevas llegadas temporales y las transiciones de personas ya presentes. Para los candidatos libaneses, estas categorías no son intercambiables. Los objetivos de habla francesa se refieren a Canadá fuera de Quebec. Ninguna figura nacional constituye una garantía individual de residencia o visado.

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El Plan Canadiense de Inmigración 2027–29, presentado el 5 de noviembre de 2026, mantiene un objetivo de 380.000 admisiones permanentes al año. Esta cifra no corresponde a tantos recién llegados como a aquellos que ya trabajan o estudian en Canadá. Para los candidatos libaneses, esta distinción cambia la lectura de los anuncios.

Objetivos separados para las llegadas temporales

Al mismo tiempo, se prevén 370.000 llegadas temporales nuevas: 220.000 trabajadores y 150.000 estudiantes. Esta zona no incluye visitas, prórrogas de licencias o solicitudes de permisos presentados en el Canadá. Los solicitantes de asilo tampoco entran en este objetivo.

Por lo tanto, estos números miden diferentes categorías. Añadiéndolos a anunciar una serie de personas que vienen a establecerse en el extranjero daría una imagen engañosa del dispositivo.

Las 200.000 transiciones no son un llamamiento mundial para aplicaciones

Una medida temporal independiente prevé la admisión adicional para permitir que hasta 200.000 personas ya presentes en Canadá se conviertan en residentes permanentes. Tiene dos componentes, cada uno que cubre hasta 100.000 personas: trabajadores y trabajadores humanitarios.

Las provincias y territorios participarán en el componente de trabajo, según sea necesario. El componente humanitario incluye casos ya en curso para la reunificación familiar de Hong Kong y Ucrania, así como solicitudes consideradas admisibles por motivos humanitarios. También se abordan algunas solicitudes para cónyuges y niños ya en el Canadá.

Este anuncio no implica que un candidato que vive en el Líbano pueda solicitar un lugar en un nuevo programa universal. Tampoco garantiza la aceptación de un archivo individual.

La francophonie hors Québec, un objetivo de lectura precisa

El plan establece un objetivo para las admisiones francófonas fuera de Quebec del 9,5% en 2027, y el 10,5% en 2028 y el 12% en 2029. Los objetivos de 2028 y 2029 siguen siendo indicativos y pueden ser revisados. Estos son objetivos lingüísticos, no cuotas reservadas a una nacionalidad. Tampoco describen admisiones específicas a Quebec.

Por consiguiente, para una familia el primer punto de referencia sigue siendo su posición: una solicitud del extranjero, una presencia temporal en el Canadá o un procedimiento ya en curso. El plan da dirección general; no reemplaza las condiciones del programa en cuestión ni el examen de la aplicación.

Cobertura: pasaportes libaneses, archivo Libnanews, fecha de cliché no establecido. Ilustración genérica, sin representación de visa canadiense o aceptación de archivos. Se conserva toda la foto, no-generativa editorial dressing.

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