Los envíos de gas se reanudarán en Bengasi y Trípoli, mientras que una investigación involucra contratos marítimos. En Libia, los anuncios distinguen la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución de botellas. Las entregas confirmadas no prueban la normalización en todas partes, y el fuego de Brega no es la causa establecida de estas dificultades.

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En Libia, la llegada de nuevos envíos de gas de cocina no es suficiente para cerrar la crisis de distribución. Los anuncios de 14 y 15 de noviembre de 2026 muestran un avivamiento de varios enlaces: barcos, almacenamiento, llenado de botellas y puntos de venta. Al mismo tiempo, la Fiscalía ha anunciado la detención preventiva en una investigación de los contratos de transporte marítimo. Este doble desarrollo arroja luz sobre una dificultad concreta: tener gas y enviarlo regularmente a los hogares son dos operaciones separadas.

Gas en Libia: un cargamento en Benghazi

El 15 de noviembre, la empresa Brega para la comercialización de productos derivados del petróleo anunció el inicio de la descarga del buque Al-Tahaddi 2. Había llegado a la terminal de petróleo de Benghazi con cerca de 1.900 toneladas de gas licuado de petróleo. La empresa indicó que se había reanudado el bombeo para fortalecer las existencias.

Brega también informó de la operación de los puntos de llenado inmediatos en Benghazi durante la mañana y la noche. Esta comunicación describe una entrega y una organización local. No constituye un balance nacional de disponibilidad de gas en los distribuidores.

También es necesario distinguir entre la llegada del buque, su conexión al terminal y la transferencia completa de su carga. El comunicado del 15 de noviembre confirma el comienzo de las operaciones. No proporciona una declaración final de los volúmenes distribuidos a los hogares.

Transporte marítimo en el centro de las dificultades

Para el 1 de noviembre Brega había reconocido tensiones sobre el suministro y distribución de GLP. La empresa los enlazó a variaciones en los tiempos de navegación y llegada de buques en puertos libios. Explicó que estos cambios habían afectado temporalmente el bombeo y el almacenamiento en algunas zonas.

La compañía indicó que mantenía a sus equipos listos para recibir y descargar carga a su llegada. También se refirió a la coordinación con las autoridades de supervisión y seguridad para organizar las cantidades disponibles y su distribución a precio oficial.

Esta presentación coloca la dificultad en la cadena de enrutamiento. No muestra que todas las ciudades estaban en la misma situación. Tampoco establece que la producción nacional haya cesado. Las fechas de los vasos, los volúmenes almacenados y la capacidad de llenado serán seguidas por separado.

Una persona detenida

El 15 de noviembre, la Fiscalía General anunció la detención preventiva del oficial de transporte de la compañía petrolera nacional. The investigation concerns the management of contracts for the transport of cooking gas.

Según la Fiscalía, ha habido deficiencias en las conexiones de los puertos de Melitah y Zawiya a Trípoli, Misrata y Benghazi. In particular, it involves chartering a ship exposed to legal risks and then detained in a Greek port.

La Fiscalía afirma que esta situación contribuyó al agotamiento de las acciones de Brega y al aumento del costo del gas. These are the elements presented by the prosecution in an ongoing proceeding. La prisión preventiva no es una condena. The press release does not specify the name of the detained vessel or the defence arguments. No permite que todas las dificultades de distribución observadas en el país se atribuyan únicamente a este episodio.

Al oeste, la Derna y las instalaciones de llenado

El punto operacional de la National Oil Company, de fecha 14 de noviembre, menciona otro envío. La Derna estaba descargando alrededor de 2.300 toneladas de GLP en Trípoli. Su partida a Misrata, para entregar el resto de su carga, fue anunciada para el día siguiente. Ese calendario aún no había sido confirmado por operaciones reales.

La compañía también informó que la refinería Zawiya siguió produciendo GLP para la parte occidental del país y el Jebel occidental. En Melltah, los camiones continuaron cargando el producto para alimentar a otras regiones.

Esta información muestra que las rutas marítimas y viales operan en paralelo. La presencia de una carga en un puerto no garantiza su disponibilidad inmediata en cada punto de venta. El transporte a depósitos y el posterior llenado y entrega de cilindros siguen siendo necesarios.

Distribución local, el último enlace visible

Brega informó el 14 de noviembre que las operaciones de bombeo desde la reanudación de la Derna. It also reported the operation of the fill facilities at the Tripoli and Al-Hani depots. Suministran centros de distribución, distribuidores y salidas directas.

La distinción es importante para los habitantes. Un depósito puede recibir del producto sin que todas las colas desaparezcan simultáneamente. Los anuncios disponibles describen la movilización de instalaciones, pero no publican un marco de tiempo uniforme para el acceso a una botella.

En Suq al-Jumaa, el municipio anunció la apertura, a partir del 15 de noviembre, de un punto de distribución diario cerca de la clínica Arada. El plan se coordinó con Brega y se puso bajo supervisión municipal. Su objetivo es reducir los viajes y las expectativas. Esta medida de proximidad no debe presentarse como una solución que abarque toda la aglomeración de Trípoli.

Brega fuego sigue siendo un evento separado

On 11 November, a fire in the gas complex operated by Sirte in Marsa Brega killed one worker and injured four others. The National Petroleum Company described an incident involving a gas pipeline supply herers. Anunció el cierre preventivo de la instalación y el control de incendios.

However, it claimed that the event did not affect the local gas market supply or crude oil production. Las tensiones de distribución también se habían reconocido antes. Sin ningún elemento adicional, sería injustificado presentar este fuego como causa establecida de la escasez de botellas.

El 14 de noviembre, la National Oil Company anunció que había contratado un buque de gas adicional, que estaba programado para entrar en servicio dentro de dos semanas. Este es el próximo plazo concreto a seguir, con los volúmenes efectivamente descargados y la evolución de la distribución.

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