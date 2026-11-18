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The government commissioner to the military court, Judge Claude Ghanem, has brought charges against five people arrested in the heights of Batrun and Bécharré, according to information published Wednesday 18 November 2026 by Al-Jadeed. El canal presenta a los interesados como miembros de Hezbollah e informa de un cargo de violación de la seguridad estatal.

This development concerns the work of the military prosecutor. No es un juicio ni una convicción. Las cinco personas procesadas gozan de la presunción de inocencia.

Cargos de formaciones armadas

Al-Modon information, repeated on the same day byLíbano, especifique que las actuaciones se refieren a la formación de formaciones armadas fuera del marco del Estado y su equipo en armas individuales y medianas, con el supuesto objetivo de violar la autoridad del Estado. Estas calificaciones son las reportadas por los medios de comunicación; Libnanews no consultó el acto judicial original.

According to MTV, quoted by the Kataëb site, the case was forwarded to the first military investigating judge Ghada Abu Alwan for interrogation of the accused. Esta remisión no permite asumir el resultado de la investigación ni una posible decisión de remitir el caso a un tribunal de sentencia.

No confunda sospechas con hechos establecidos

Al-Jadeed se refiere a los documentos incautados que contienen declaraciones de emboscada armada. El contenido de estos documentos y su interpretación siguen siendo reportados por el canal, sin autenticación independiente obtenida por Libnanews. They do not suggest that an attack had been decided or that a specific target had been chosen.

Los minutos consultados no dan una fecha de audiencia y no presentan las observaciones de la defensa. Las posibles prórrogas de la investigación a otras personas siguen siendo, en esta etapa, información de prensa y no enjuiciamientos verificados adicionales.

Ilustración: sede de la corte militar en Beirut, fotografía de archivos Libnanews, fecha de tiroteo y fotógrafo no informado. No representa ninguna audiencia en este caso.

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