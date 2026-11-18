El Banco Mundial pide una reconstrucción acelerada en el Líbano. La financiación de 250 millones de dólares de los EE.UU. debe distinguirse de los contratos adjudicados, los desembolsos y la labor real recibida. Este archivo examina el desglose oficial del préstamo y la respuesta del gobierno. Especifica el alcance de la cifra de 4,2 millones notificada para septiembre, cuyo cuadro primario no podía consultarse. Se necesitará un balance de fecha para medir la aplicación efectiva y verificar los logros anunciados antes de finales de 2026.

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La reconstrucción en el Líbano está progresando demasiado lentamente, dice Anna Bjerde en una entrevista el 17 de noviembre publicada por una agencia de prensa. La oficina de Nawaf Salam invoca retrasos en la ratificación e inseguridad; Anunció $70 millones en proyectos que se lanzarán antes de finales de 2026.

La brecha entre la financiación aprobada y la ejecución se convierte en el núcleo del archivo LEAP. El préstamo de 250 millones de dólares ha existido desde junio de 2025. No significa que esta cantidad ya haya llegado a los sitios de proyectos, ni que todos los componentes del programa estén financiados.

Un desembolso de septiembre, no un balance del día

La agencia reporta 4,2 millones de dólares desembolsados en un seguimiento de septiembre, frente a una previsión inicial de 100 millones de dólares para julio. Esta cifra no es una encuesta del 18 de noviembre.

El aviso oficial identifica el informe de seguimiento ISR08978, secuencia 5, publicado el 14 de septiembre de 2026. Su archivo completo no puede ser consultado para este artículo. La cantidad de 4,2 millones sigue siendo asignada al informe del Organismo, no presentada como una auditoría independiente del cuadro financiero.

En comparación con los 250 millones aprobados, 4.2 millones representan 1.68%. Este cálculo aclara el orden de magnitud de la cantidad notificada; no mide el porcentaje de reconstrucción completado. Tampoco se puede decir que el equilibrio permanece completamente inutilizado hoy. Los compromisos contractuales, los adelantos y la labor en curso pueden seguir distintos calendarios.

Los 250 millones no financian todo el marco

El Banco Mundial aprobó la financiación el 24 de junio de 2025. El comunicado de prensa del día siguiente se centra en infraestructura pública crítica, restauración de servicios y gestión de escombros. El dispositivo está diseñado como un marco extensible de 1.000 millones de dólares. Este billón no es un sobre completamente obtenido.

En la hoja oficial del 17 de febrero de 2026 se detalla la primera asignación: 50 millones para la respuesta inmediata, 175 millones para restaurar los servicios esenciales, 15 millones para prepararse para la reconstrucción y 10 millones para gestionar el proyecto, incluidos los costos iniciales. El componente de la importante labor de reconstrucción depende de fondos adicionales.

Componente Financiación inicial, millones de dólares Respuesta inmediata 50 Restauración de servicios esenciales 175 Estudios y diseño de reconstrucción 15 Gestión de proyectos, incluidos los gastos iniciales 10 Total 250

Este desglose describe la instalación publicada en febrero, no los gastos registrados en noviembre. También distingue la rápida reparación de redes de la reconstrucción sostenible de la infraestructura más dañada. Consolidar estas medidas retrasaría el primer préstamo de logros que aún requieren nuevos estudios y recursos.

Préstamo, mercado, pago: tres etapas diferentes

La aprobación del préstamo abre una oportunidad de financiación con arreglo a los términos acordados. Un contrato adjudicado crea entonces un compromiso para un servicio especificado. El pago se efectuará de conformidad con los términos del contrato y los documentos justificativos requeridos. Finalmente, la recepción de un trabajo establece un resultado material. Estos pasos no son intercambiables.

Se utiliza una estimación preliminar para el tamaño de una operación y su presupuesto. No equivale ni al precio ofrecido por una empresa o la cantidad finalmente asignada. Una estimación no prueba que se haya pagado un gasto. Por consiguiente, la adición de estimaciones, contratos y desembolsos daría lugar a una doble contabilización.

El calendario anunciado por el gobierno debe ser seguido con la misma distinción. El lanzamiento de un proyecto puede abarcar un procedimiento contractual o iniciar la ejecución. No es suficiente establecer que el valor total del servicio ha sido pagado o que los residentes ya tienen el servicio reparado.

Las condiciones sobre el terreno siguen siendo esenciales

La documentación de la LEAP excluye las zonas que no han sido aseguradas por el Ejército contra los restos explosivos de guerra, así como los lugares en que quedan restos humanos sin apoyo. Las intervenciones también requieren evaluaciones ambientales y sociales. The RDC shall ensure implementation, under the strategic direction of the Council Presidency and with the relevant ministries.

El Banco Mundial prevé la supervisión técnica, los controles independientes y la presentación de informes financieros. Su función no se limita a frenar o acelerar un proceso: deben vincular los pagos con el trabajo elegible y los resultados verificables. Sin embargo, su existencia en el sistema no prueba que ya se ha llevado a cabo cada cheque planificado.

Tan pronto como el Banco Mundial emitió una declaración el 16 de noviembre anunciando la visita de Bjerde, situó la aceleración de los proyectos en la agenda de las discusiones. Se distinguió esta vigilancia operacional del futuro marco de asociación con el Líbano. Por consiguiente, la preparación de una nueva estrategia no sustituye la ejecución de la financiación ya aprobada.

Qué medir después de los anuncios

El siguiente balance útil debe especificar la fecha del pedido y presentar por separado los importes comprometidos, desembolsados y efectivamente gastados. También indicará los contratos correspondientes y las obras recibidas. Una mejora del desembolso no proporciona información por sí sola sobre la calidad del trabajo o su distribución territorial.

Para los residentes, la medida concreta sigue siendo la restauración de una carretera, una red de agua o un edificio público que se puede utilizar. Para verificar la aceleración prometida antes de finales de 2026, estos logros tendrán que ser capaces de reconciliarse con los procedimientos, pagos y calendarios anunciados.

Fotografía del Parlamento libanés: François el Bacha / Libnanews. Ilustración institucional, sin representación de un sitio LEAP o visita de noviembre de 2026.

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