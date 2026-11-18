The Iranian army claims to have targeted U.S. military installations at Ali al-Salem airbase in Kuwait at morning on Wednesday, 18 November 2026. Esta reclamación, reportada por Reuters y Anadolu de los medios de comunicación iraníes, no constituye confirmación de los impactos anunciados.
According to the statement quoted by Anadolu, Iranian drones are reported to have targeted Patriot air defence systems as well as platforms for launching U.S. drones and missiles. Reuters también informa del nombramiento de la base Ali al-Salem por el ejército iraní.
A separate claim from the Kuwaiti Alert
On the night of 17-18 November, the Kuwaiti General Staff announced that its air defences were facing hostile drones. It attributed possible detonations to interception operations and requested that official security instructions be followed.
Este primer anuncio, ya reportado por Libnanews, no especificaba el origen de la aeronave, los sitios de destino o el número de drones. No dio más resultados humanos o materiales. Por consiguiente, la afirmación iraní aporta una nueva declaración sobre el autor y el objetivo de la operación, pero no una validación independiente de su conducta.
Impactos y daños no confirmados
En esta etapa, no hemos podido establecer independientemente que se haya alcanzado el equipo mencionado. La información proporcionada no confirma las bajas, la destrucción o la interrupción de las actividades de la base. La ausencia de un balance verificado no significa que no haya daños.
Nuestra investigación sobre comunicaciones oficiales accesibles en los Estados Unidos y Kuwait no ha encontrado una respuesta específica a esta reclamación. El sitio del mando militar estadounidense CENTCOM no fue accesible durante esta verificación. Por lo tanto, sería abusivo decir que Washington confirmó o negó este ataque.
The original Iranian press release could not be consulted directly. La existencia de la reclamación está intersectada por los envíos de Reuters y Anadolu; su desempeño militar sigue sin ser verificado.
Fuentes y Artículo anterior
- Reuters, tomados por The Times of Israel, 18 de noviembre, 2026.
- Anadolu, tomado por The Express Tribune, 18 de noviembre de 2026.
- Gulf News: Declaración del Estado Mayor de Kuwait y reproducción del mensaje oficial.
- Nuestras primeras noticias: la alerta del ejército kuwaití.
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