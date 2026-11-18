El ejército iraní alega un ataque con drones contra instalaciones estadounidenses en la base Ali al-Salem en Kuwait al amanecer del 18 de noviembre. Reuters y Anadolu reportan esta declaración de los medios de comunicación iraníes. Intervino después del anuncio de Kuwait de operaciones de defensa antiaérea contra drones hostiles. No se confirmó de forma independiente ningún impacto en el equipo mencionado, daño humano o material. No se encontró ninguna respuesta específica de los Estados Unidos en las comunicaciones accesibles durante nuestra auditoría.

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The Iranian army claims to have targeted U.S. military installations at Ali al-Salem airbase in Kuwait at morning on Wednesday, 18 November 2026. Esta reclamación, reportada por Reuters y Anadolu de los medios de comunicación iraníes, no constituye confirmación de los impactos anunciados.

According to the statement quoted by Anadolu, Iranian drones are reported to have targeted Patriot air defence systems as well as platforms for launching U.S. drones and missiles. Reuters también informa del nombramiento de la base Ali al-Salem por el ejército iraní.

A separate claim from the Kuwaiti Alert

On the night of 17-18 November, the Kuwaiti General Staff announced that its air defences were facing hostile drones. It attributed possible detonations to interception operations and requested that official security instructions be followed.

Este primer anuncio, ya reportado por Libnanews, no especificaba el origen de la aeronave, los sitios de destino o el número de drones. No dio más resultados humanos o materiales. Por consiguiente, la afirmación iraní aporta una nueva declaración sobre el autor y el objetivo de la operación, pero no una validación independiente de su conducta.

Impactos y daños no confirmados

En esta etapa, no hemos podido establecer independientemente que se haya alcanzado el equipo mencionado. La información proporcionada no confirma las bajas, la destrucción o la interrupción de las actividades de la base. La ausencia de un balance verificado no significa que no haya daños.

Nuestra investigación sobre comunicaciones oficiales accesibles en los Estados Unidos y Kuwait no ha encontrado una respuesta específica a esta reclamación. El sitio del mando militar estadounidense CENTCOM no fue accesible durante esta verificación. Por lo tanto, sería abusivo decir que Washington confirmó o negó este ataque.

The original Iranian press release could not be consulted directly. La existencia de la reclamación está intersectada por los envíos de Reuters y Anadolu; su desempeño militar sigue sin ser verificado.

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