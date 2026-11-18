Ali Faleh al-Zaïdi, Primer Ministro iraquí, no viajará a Beirut el miércoles 18 de noviembre como se anunció. La visita se aplazará hasta nuevo aviso, según declaraciones del Embajador del Iraq y una breve declaración de la oficina del Jefe de Gobierno, reproducida por varios medios de comunicación. No se especifica fecha nueva o razón oficial. Las explicaciones de seguridad de fuentes anónimas siguen siendo distintas de este anuncio. El aplazamiento no significa una cancelación definitiva del movimiento.

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La visita a Beirut del Primer Ministro iraquí Ali Faleh al-Zaïdi, prevista para el miércoles 18 de noviembre, se aplazará hasta nuevo aviso. El anuncio fue transmitido el martes por varios medios iraquíes y libaneses. Ninguna nueva fecha acompañará este aplazamiento.

El embajador iraquí en el Líbano, Mohammed Reda al-Husseini, anunció el cambio de calendario en el organismo oficial iraquí, según los informes consultados. Una agencia de noticias iraquí repite su declaración de fecha 17 de noviembre. Otro informe de medios iraquíes recibió un breve comunicado de prensa de la oficina de prensa del Primer Ministro confirmando el aplazamiento del desplazamiento previsto el miércoles.

Visita diferida a Beirut, sin razones oficiales

Estos anuncios no dan ninguna razón oficial para el cambio del programa. Por lo tanto, no permiten que se le presente como una anulación definitiva o que se atribuya a una controversia entre Bagdad y Beirut.

An Iraqi agency also reports the postponement on the basis of its own governmental and diplomatic sources. These interlocutors refer to the internal security situation in Iraq. Sin embargo, esta razón no está incluida en el breve comunicado de prensa de la oficina del Primer Ministro. No es, en esta etapa, una explicación oficial confirmada.

Queda por especificar el calendario del comercio bilateral

El viaje tenía por objeto permitir debates sobre las relaciones bilaterales y la cooperación económica, así como cuestiones regionales. Su aplazamiento no es un anuncio de un nuevo acuerdo ni una suspensión general de la cooperación entre ambos países.

Los anuncios que presentan la llegada del líder del gobierno iraquí este miércoles deben leerse a la luz del aplazamiento anunciado el martes por la noche. Queda por fijar un nuevo nombramiento.

Fotografía de archivo: Ali al-Zaïdi con Donald Trump en Washington, D.C., 14 de julio de 2026. Daniel Torok / Casa Blanca, dominio público. No muestra una visita al Líbano y no implica ningún papel americano en su aplazamiento.

Referencias

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