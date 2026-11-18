La huelga bancaria anunció, la visita iraquí pospuso y los ejercicios en Anfeh: hitos de la mañana en el Líbano. Kuwait y Bahrein denuncian ataques nocturnos. Equinor se enfrenta a un ciberataque y la ONU advierte sobre los disruptores endocrinos. Los hechos verificados, sus limitaciones e información útil durante ocho horas.

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Miércoles 18 de noviembre de 2026, edición de las 8.00 horas en Beirut.En el Líbano, el día comienza con la convocatoria de una huelga bancaria y un cambio de calendario diplomático: se posterga la visita del Primer Ministro iraquí. En el Golfo, Kuwait y Bahrein anunciaron nuevas operaciones de defensa antiaérea durante la noche. Aquí están los hechos para recordar, los anuncios todavía incompletos y la información práctica para esta mañana.

Bancos: servicios de verificación antes de moverse

La Asociación del Banco del Líbano mantiene, en su última declaración disponible, el llamamiento a una huelga de advertencia el miércoles 18 de noviembre. El movimiento debe repetirse los miércoles siguientes, a menos que el Consejo de Administración decida de nuevo. No se detectó suspensión de esta llamada durante la preparación de esta edición.

La controversia se refiere, en particular, al tratamiento tributario de las diferencias de tipos de cambio y las disposiciones sobre los bonos euro. LABL impugna su reincorporación en la base tributaria y solicita un cambio en el marco fiscal o legislativo. Esta es su posición en una disputa, no una decisión judicial dándole razón.

En su respuesta del 16 de noviembre, el Ministerio de Finanzas declara que mantiene un diálogo técnico y recuerda que ha ampliado el plazo para la corrección de las declaraciones hasta el 15 de diciembre. Sin embargo, rechaza el uso de los servicios como medio de presión. Este período fiscal no constituye un anuncio de suspensión de la huelga.

Para los clientes, el anuncio de una huelga no proporciona información sobre cada servicio en cada institución. La disponibilidad de agencias, distribuidores y transferencias debe verificarse directamente con el banco interesado. Antes de la apertura habitual de las ventanas, sería prematuro presentar como un cierre general de todos los establecimientos.

La visita del Primer Ministro iraquí pospuso

Ali Faleh al-Zaïdi debe dejar de visitar Beirut este miércoles. El embajador iraquí en Líbano, Mohammed Reda al-Husseini, anunció el martes por la noche que el viaje fue pospuesto hasta nuevo aviso. No hay nuevas fechas con este anuncio.

La información oficial proporcionada no da ninguna razón específica. Por consiguiente, el aplazamiento no puede presentarse como una anulación definitiva o como prueba de una controversia entre Bagdad y Beirut. Las reuniones o los proyectos económicos mencionados en la perspectiva de esta visita no deben considerarse como acuerdos ya concluidos.

Otro cambio distintivo en el calendario: la presidencia del Consejo del Líbano anunció que esta semana no se celebraría ninguna reunión del Gobierno. Nawaf Salam tiene que salir del país el jueves por un motivo familiar. El antiguo programa de una sesión celebrada el 19 de noviembre ya no constituye una confirmación de su celebración.

Aoun: El desarme mediante el diálogo sigue siendo la línea mostrada

En su entrevista de la noche del martes, Joseph Aoun pidió a Hezbollah que entregara sus armas al Estado, negándose a mantener dos centros militares de decisión. No obstante, el Presidente es partidario de los contactos y de una solución negociada para evitar el enfrentamiento interno.

Al mismo tiempo, defiende las negociaciones para el retiro israelí, el regreso de personas desplazadas, la reconstrucción y la liberación de prisioneros. No se anunció un calendario específico de retiro. Su propuesta de verificación internacional del desarme, sin la participación israelí, sigue siendo una posición expresada por el Jefe de Estado y no un mecanismo ya adoptado. Esta secuencia política no permite afirmar que se ha alcanzado un acuerdo con Hezbollah.

En Anfeh, ejercicios con fuego vivo de 9 a.m

El ejército anunció ejercicios navales frente a la costa de Anfeh, en el Kura, este miércoles de 9 a.m. hasta su fin. Incluyen fuego de municiones en vivo. Pide a los habitantes y propietarios de buques pesqueros que se mantengan alejados de la zona mientras proceden. Este es un ejercicio anunciado, no un informe de lucha en esta costa.

Parlamento: Comité de Tecnología no se sienta esta mañana

El calendario oficial mantiene las reuniones de los Comités de Finanzas y Relaciones Exteriores este miércoles a las 10.30 horas, respectivamente, sobre el presupuesto 2027 y las relaciones entre el Líbano y Siria. Por otra parte, el Comité de Tecnología de la Información se aplazó hasta el jueves 19 de noviembre a las 11.00 horas. La notificación del 16 de noviembre sustituye el calendario anterior que sigue siendo visible en la misma página.

Golfo: anuncios separados en Kuwait y Bahrein

On the night of 17-18 November, the Kuwaiti General Staff announced that its air defences were facing hostile drones. Explicó que las detonaciones, en su caso, se habían enterado de las interceptaciones y pidió seguir las instrucciones de las autoridades. Su anuncio no especifica el origen de los dispositivos, su número o los sitios de destino.

In Bahrain, the Defence Force stated in a statement dated Wednesday, 18 November, that it had repelled several Iranian air attacks. No proporciona un recuento de proyectiles o aparatos, ni un equilibrio humano o material. La atribución a Irán y el resultado de las interceptaciones son los anunciados por el ejército de Bahrein.

Estas dos comunicaciones no deben fusionarse en un único balance regional. Tampoco permiten transponer en esa noche las declaraciones estadounidenses sobre la ausencia de daños en el episodio anterior en Bahréin. Una ausencia de un balance publicado no significa que se haya elaborado un balance de cero víctimas.

Equinor: producción preservada, incidente sin declarar cerrado

El grupo energético noruego Equinor informó el martes que detectó un ataque cibernético en algunos de sus sistemas informáticos. El comunicado de prensa afirma que las operaciones y la producción no están afectadas. La empresa afirma haber movilizado a sus equipos e informado a las autoridades competentes.

Equinor no reporta índice de robo de datos, pero no anuncia el final del ataque. Tampoco designa a una persona responsable. Por lo tanto, la continuidad de la producción debe distinguirse del pleno restablecimiento de la seguridad informática, que no se confirma en el comunicado de prensa consultado esta mañana.

Salud y medio ambiente: una nueva alerta sobre los disruptores endocrinos

La Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicaron su primera actualización mundial importante desde 2012 sobre sustancias que podrían perturbar las hormonas el 17 de noviembre. Su síntesis señala que la exposición puede comenzar antes del nacimiento y que el conocimiento sobre la salud y los efectos ambientales ha aumentado.

Ambas organizaciones hacen hincapié en mezclas de sustancias a las que están expuestas las personas y la fauna silvestre, mientras que muchos mecanismos reguladores siguen evaluando los productos químicos por separado. Más de 350.000 sustancias y mezclas están registradas para producción o uso en todo el mundo; sólo se evaluó una pequeña fracción para propiedades de perturbación endocrina.

En el informe se pide una mejor prueba, vigilancia y reducción de las exposiciones problemáticas. No es una nueva prohibición mundial aplicable automáticamente ni un diagnóstico individual: su objetivo es informar las decisiones de las autoridades y los fabricantes.

Cobertura: Parlamento libanés en Beirut, foto de François el Bacha / Libnanews, todos los derechos reservados. Una fecha de tiro sin establecer. Esta imagen no representa un evento esta mañana.

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