On 17 November MEPs adopted an RN amendment calling into question the timetable for a ban on renting based on the DPE classes. La votación oficial confirmó 108 votos a favor y 102 en contra. Pero el proyecto de ley continúa su consideración: este voto todavía no cambia la ley aplicable. La redacción también mantiene un criterio mínimo de consumo de energía. Por lo tanto, los propietarios y arrendatarios siguen sujetos a las normas vigentes, a la espera de la continuación del viaje parlamentario.

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El martes 17 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda a la Asamblea Nacional que abolió el calendario de exclusión de alquiler basado en las clases de diagnóstico de rendimiento energético. Este voto sobre los coladores térmicos todavía no cambia las reglas aplicables a los propietarios y arrendatarios.

La enmienda No 85 reescribió el artículo 6 del proyecto de ley sobre la revitalización y descentralización de la vivienda. La votación pública No 9919 confirmó su aprobación por 108 votos contra 102 y siete abstenciones. Este es un voto de primera lectura sobre una disposición del texto, no un acto final.

Pasajes térmicos: qué cambio cambiaría la enmienda

El proyecto de resolución elimina de la Ley de 6 de julio de 1989 los párrafos que establecen las clases de energía elegibles y su calendario. También deroga dos disposiciones del artículo 160 de la Ley de clima y resiliencia de 2021. El propósito reclamado por los autores es poner fin a las exclusiones de arrendamiento relacionadas con las etiquetas del DPE.

Sin embargo, la enmienda no elimina ningún requisito energético. Reintroduce la referencia a un criterio mínimo, definido por un techo final de consumo energético por metro cuadrado por año. El sistema adoptado no fija el valor de este umbral. Por lo tanto, presentarlo como autorización general para alquilar cualquier vivienda sería incorrecto.

Una opción más amplia que las exenciones gubernamentales

El gobierno defendió las flexibilidades condicionales para realizar el trabajo. La enmienda RN reemplaza esta lógica cuestionando el calendario en sí. Según el informe de los medios de comunicación de los intercambios, Vincent Jeanbrun, Ministro de la Ciudad y Vivienda, se opone. Apoyaba una mayor flexibilidad sin abandonar el objetivo de rendimiento de la vivienda.

La oposición izquierdista, por otra parte, denunció el riesgo de transferir el costo de mantener viviendas eficientes en la energía a los inquilinos. Anaïs Belouassa-Cherifi, MP LFI, destacó el tema de salud pública. Por el contrario, el RN sostiene que las limitaciones basadas en el DPE exacerban las dificultades del mercado de alquiler. Estos argumentos políticos no son una medida demostrada del impacto futuro del voto.

El calendario actual sigue siendo aplicable

En Francia metropolitana, las viviendas de clase G ya no cumplen el criterio de decencia energética desde el 1 de enero de 2025. Esta norma se aplica a los contratos firmados, renovados o renovados tácitamente desde esa fecha. El calendario actual prevé la exclusión de las unidades de vivienda F en 2028, seguidas de las viviendas E en 2034. Se aplican plazos separados en los territorios ultramarinos interesados.

La votación del 17 de noviembre no suspende ninguna de estas obligaciones. Tampoco elimina el CPE u otros requisitos de seguridad y seguridad de la vivienda. Las relaciones principales siguen regidas por los textos existentes, no por la redacción provisional examinada en el Parlamento.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado el 8 de julio. Su examen en la Asamblea continúa bajo un procedimiento acelerado. La disposición todavía puede evolucionar a medida que el Parlamento avanza. Una posible modificación de la ley requiere la adopción definitiva, luego la promulgación y entrada en vigor según los términos del texto finalmente adoptado.

Referencias

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