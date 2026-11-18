La Régie anuncia el final de la recepción de cultivos de tabaco en el sur, incluso en la región de Rmeich. También siguió pagando ayuda a los agricultores que no podían plantarse en 2026. Más de 3.600 personas se beneficiaron según su informe. La compra de una producción entregada y la ayuda a una tenencia estacional privada responden a situaciones diferentes. El comunicado no proporciona ningún volumen total recibido ni un volumen individual uniforme de ayuda.

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La Régie anuncia que ha completado la recepción de cultivos de tabaco en el sur del Líbano. Al mismo tiempo, indica que comenzó a pagar ayuda a los agricultores que no pudieron plantar en 2026. Según su informe, más de 3.600 agricultores se beneficiaron.

Tabaco en el Sur: una campaña terminada bajo limitaciones

La administración de la Régie pone de relieve las dificultades encontradas en las localidades del sur. Se cita en particular las cosechas de Rmeich y los alrededores, en un contexto de ocupación y difícil acceso a la tierra.

La recepción de la cosecha marca la finalización de la campaña de compra anunciada para esta región. Se refiere a los agricultores que han podido producir y entregar tabaco. La Régie afirma haber trabajado con ellos para organizar esta operación a pesar de las consecuencias de los ataques contra aldeas, parcelas y cultivos.

La institución destacará las facilidades otorgadas a los operadores. Su Presidente y CEO, Nassif Seklaoui, pidió a sus servicios que les ayudaran a superar las dificultades encontradas durante la campaña.

Dos formas de apoyo para distinguir

La compra de la cosecha y la ayuda en efectivo responden a dos situaciones diferentes. En el primer caso, un agricultor da una producción a la Régie. En segundo lugar, el apoyo apunta a un agricultor que no pudo plantar durante la temporada 2026.

El balance de más de 3.600 beneficiarios abarca esta segunda categoría. Por consiguiente, no mide el número total de productores que suministran tabaco ni el volumen recibido. Tampoco corresponde al número de familias agrícolas afectadas en todo el Sur.

La distinción permite entender el alcance del anuncio: apoyar la comercialización de la producción existente no satisface la misma necesidad de ayudar a una operación estacional privada.

La distribución de la ayuda continúa

La Régie presenta los pagos como una transacción en curso, con un balance hasta la fecha. Su declaración no establece una sola cantidad individual. La ayuda es para los agricultores que no pueden crecer, mientras que la recepción de los cultivos del Sur se anuncia como terminada.

Libanes Book Tickets, fotografía de archivo publicada en mayo de 2020. Ilustración monetaria, sin representación de un pago actual. © François el Bacha / Libnanews.

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