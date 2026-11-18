Londres castiga a ocho empresas vinculadas a los asentamientos de la Ribera Occidental y al movimiento Tzav 9, acusadas de bloquear la ayuda en Gaza. Congelamiento de activos, proyecto E1 y reacción israelí: las medidas del 17 de noviembre se dirigen a actores específicos, sin introducir un embargo general. Las restricciones comerciales siguen siendo una ley separada.

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El Reino Unido anunció el 17 de noviembre de 2026 sanciones contra ocho empresas involucradas en la construcción, promoción y arquitectura de asentamientos israelíes en la Ribera Occidental ocupada. El movimiento Tzav 9, acusado por Londres de bloquear la entrada de convoyes humanitarios en la Franja de Gaza, también está dirigido. Por lo tanto, el paquete abarca nueve entidades, no nueve empresas inmobiliarias.

The UK Department of Foreign Affairs states that all are subject to a freeze on assets and a ban on the exercise of administrative functions. Presentó esta decisión como una aplicación del compromiso anunciado el 8 de septiembre por el jefe de diplomacia, Ed Miliband, a la aceleración de la colonización.

Ocho empresas, varios enlaces de construcción

La lista oficial incluye Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd, S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd, Lev HaHar Yazamut Ltd, Harey Zahav, Ariel Residential Judea & Samaria Ltd, Ami Gvirtzman Architects 2021 Ltd y Z.F. Building Company Ltd.

The reasons given by the British Government cover several activities: housing and infrastructure design, construction work, provision of residential units and marketing of property in settlements. Por lo tanto, la medida no se limita a las empresas que realizan las obras. También llega a los interesados en la preparación y venta de viviendas.

Estas razones son las adoptadas por las autoridades del Reino Unido para sus designaciones. La decisión de sanción no debe confundirse con una sentencia penal contra cada empresa.

E1 en el centro del mensaje político

Londres coloca el anuncio cerca del plazo final para la licitación E1. El Gobierno británico cree que este proyecto socavaría la continuidad territorial necesaria para un futuro Estado palestino y riesgo de separar la Ribera Occidental de Jerusalén oriental. Ed Miliband pide a los actores económicos que no participen en su realización.

El mecanismo utilizado es el régimen británico ampliado de sanciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. The Ministry states that the relevant legislation was tabled on 13 October. El objetivo declarado es poder identificar a personas y empresas implicadas en violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Tzav 9 apuntado a obstáculos de ayuda

En el mismo paquete, Tzav 9 es un objetivo separado para las empresas de construcción. El ministerio británico lo acusa de organizar y llevar a cabo bloqueos de pasajes, puertos y carreteras utilizados por convoyes destinados a Gaza. Londres informa de que esas barreras aún se produjeron en octubre.

Esta designación se presenta como un medio para abordar los obstáculos a la asistencia humanitaria. It does not, on its own, mean that the convoys detained were allowed to enter or that the access restrictions were lifted.

Ningún embargo general contra Israel

El comunicado distingue explícitamente el comercio con Israel dentro de la Línea Verde de las actividades económicas en los asentamientos. Las sanciones anunciadas el martes 17 de noviembre no son una prohibición general del comercio británico con Israel.

The Ministry also indicated that it was preparing separate legislation on the importation of colonial products and on property advertising services in the United Kingdom. Se trata de un proyecto separado: estas restricciones no deben presentarse como ya vigentes únicamente debido a las nueve designaciones del 17 de noviembre.

Israel anuncia contramedidas

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, rechazó la decisión británica el martes. La presentó como una medida hostil contra las empresas privadas que consideraba que tenía derecho y anunció una respuesta israelí. También indicó que deseaba estudiar nuevas formas de fortalecer los asentamientos en la Ribera Occidental.

Esta respuesta pone de relieve el desacuerdo político sobre las designaciones. Sin embargo, el anuncio de contramedidas no conduce a la conclusión de que ya se ha implementado un nuevo dispositivo de represalia. Asimismo, el efecto concreto de las congelaciones de activos de las empresas interesadas dependerá de sus activos y relaciones financieras dentro del Reino Unido.

Ilustración: MaRon Almog, licenciadoCC BY 2.0Libnanews. Esta opinión no representa el sitio E1 ni el trabajo asignado a las empresas sancionadas.

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