Los 19 tripulantes de Gas Husky fueron evacuados a Varna después de un incidente en el Mar Negro el 17 de noviembre. Las autoridades búlgaras confirman el rescate de estos marineros filipinos. Un aviso náutico describe la deriva del tanque de gas, inclinada abruptamente y no tripulada, con su puente sumergido. Su gerente informa que el edificio fue golpeado, sin especificar qué. Los documentos oficiales consultados no permiten atribuir el desastre o confirmar un ataque con drones.

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Los 19 marineros de Gas Husky fueron rescatados el martes 17 de noviembre de 2026 en el Mar Negro, frente a Bulgaria. El Ministerio de Transporte de Bulgaria confirma su evacuación de una balsa de vida y su traslado en helicóptero a la base aérea de Chaika en Varna. La operación terminó en 1315 hora local, o 1115 UTC.

El tanque de gas estaba navegando bajo bandera de Liberia con una tripulación filipina. Llevaba aproximadamente 3.400 toneladas de propano butano entre Egipto y Rumania. Su gerente griego, Stealth Maritime Corporation, enumera Gas Husky como IMO 9507764.

Gas Husky: una alerta de Byala

Según el Ministerio de Transporte, el buque desapareció del radar poco después de la medianoche. Su baliza de socorro fue activada a las 802 horas búlgaras, aproximadamente 50 millas náuticas al este de Byala. Los reconocimientos aéreos detectaron una balsa a unos 300 metros de un buque devuelto, y luego presumieron ser el Gas Husky.

Participaron la fuerza aérea, la policía fronteriza y la asistencia médica. Se confirma el rescate de toda la tripulación; sólo él no proporciona información sobre el origen del incidente.

Un buque informó a la deriva, una pérdida no atribuida

El aviso de navegación búlgaro NAVWARN 854/26 da una descripción precisa de la condición del tanque de gas el 17 de noviembre a las 1050 UTC. Informó de una inclinación de 45 grados, un puente sumergido y un barco sin tripulación, incapaz de maniobrar, derivando. Lo clasificó como un peligro para la navegación en el sureste de Cape Kaliakra.

Esta observación temporizada no debe transformarse en confirmación de la sumersión completa posterior. El estado final del buque no está establecido por este aviso.

En un comunicado reproducido por la prensa marítima, Stealth Maritime afirma que el buque fue golpeado en la zona económica exclusiva búlgara. El gerente no especifica lo que le golpeó. El capitán se refirió a los drones, según la misma prensa, pero los avisos de rescate consultados no confirman este mecanismo o su autor.

Another Bulgarian opinion, NAVWARN 852/26, reported on 16 November the capsized Betul 8, with its crew evacuated. Esta proximidad geográfica y temporal no demuestra una responsabilidad común en ambos incidentes.

Fuentes y referencias

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