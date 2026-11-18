Nvidia publica $115.8 mil millones en ingresos para su tercer trimestre fiscal 2027, cerrado el 25 de octubre de 2026. El beneficio neto es de 65.300 millones en GAAP y 64.900 millones en datos ajustados. La previsión de 130 mil millones de dólares para el trimestre siguiente incluye una semana adicional y excluye los ingresos del Centro de Datos Chinos. Los márgenes previstos están disminuyendo. Una encuesta de tiempo posterior a la ejecución muestra una primera respuesta positiva a la acción, sin constituir una calificación actual.

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Nvidia anunció el martes 17 de noviembre de 2026 una facturación trimestral de 115.800 millones de dólares, un 33% más de un año. El grupo espera 130 mil millones para el trimestre siguiente, con un margen de cambio del 3%. Este pronóstico abarca un período de una semana adicional.

Nvidia distingue los resultados contables y ajustados

Las cuentas se refieren al tercer trimestre del año fiscal 2027, terminado el 25 de octubre de 2026. Así que esto no es ventas hechas en 2027. Los principales indicadores publicados son los siguientes:

Indicador GAAP Ajustado, no GAAP Beneficios netos 65,3 millones de dólares 64,9 millones de dólares Prestación diluida por acción $2.70 $2.68 Nivel bruto 74,8% 74,9%

GAAP se refiere a las normas de contabilidad estadounidenses. Las medidas ajustadas reprocesan ciertos elementos y no reemplazan los resultados contables. Desde principios del año fiscal 2027, Nvidia ha mantenido la remuneración en acciones en sus indicadores no GAAP; se han adaptado las comparaciones históricas presentadas.

En el comentario financiero adjunto a la SEC de la Comunicación se indican 1.800 millones de dólares en ganancias netas de equidad. Su exclusión de las medidas ajustadas ayuda a explicar por qué el beneficio neto no GAAP es menor que el beneficio GAAP.

Centros de datos: 107.600 millones de dólares

La actividad del Centro de Datos representa $107.6 mil millones, o alrededor del 93% de las ventas según nuestro cálculo. Nvidia anuncia un aumento anual del 110%. El comentario financiero aún menciona 2.4 billones de entregas de productos Hopper para centros de datos en China en el último trimestre.

Para el trimestre siguiente, la administración no retiene ningún centro de datos que computa ingresos de China. Esta suposición no significa que todas las actividades chinas del grupo hayan desaparecido.

Un pronóstico para leer con su calendario

Los 130.000 millones de dólares prometidos se calculan en una gama de 126.100 millones de dólares a 133.900 millones de dólares. El punto central supera el trimestre anterior alrededor del 12,3%, pero las duraciónes difieren: esta variación no es un número constante de semanas de comparación.

Nvidia pronostica un margen bruto de entre el 71% y el 72%, tanto en GAAP como ajustado, en comparación con casi el 75% en el trimestre publicado. Por consiguiente, las ventas previstas están aumentando, mientras que el margen previsto está disminuyendo. Estas cantidades son estimaciones, no ingresos ganados.

Una primera encuesta positiva después del cierre

According to an American financial media, the action cost $159.08 at 4.25 p.m. in New York on 17 November, at 9.25 págs. UTC and 11.25 p.m. in Beirut. Esto fue alrededor de +2,3% en comparación con el cierre de $155.46. Este registro posterior al período de sesiones no es un curso actual ni el resultado de un período ordinario de sesiones.

Nuestro punto de contrato anterior precedió a la publicación de las cuentas. El nuevo informe distingue ahora entre los resultados logrados, los ajustes contables y las hipótesis para el próximo trimestre.

Referencias

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