El Tribunal Federal de Brooklyn estableció la sentencia de Asif Merchant a 271⁄2 años, declarada culpable en marzo en un complot de asesinatos políticos frustrados en los Estados Unidos. El caso se refiere a hechos de 2024 y vínculos con los Guardianes de la Revolución, según la fiscalía estadounidense. La cronología distingue su detención de la decisión y sentencia del jurado. Su defensa planteó temores por su familia; un abogado anunció una llamada.

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Asif Merchant fue sentenciado el martes 17 de noviembre de 2026, en Brooklyn, a 330 meses de prisión, o 271⁄2 años. El juez federal Eric Komitee impuso esta sentencia después del veredicto de culpabilidad dictado el 6 de marzo. Este ciudadano pakistaní de 48 años fue condenado por asesinato ordenado e intento de actos terroristas transnacionales en un proyecto de asesinato político frustrado en los Estados Unidos.

Asif Merchant sentenciado en Brooklyn

El Departamento de Justicia de EE.UU. presenta a Merchant como agente de los Guardias Revolucionarios iraníes. Según su informe de juicio, pensó que Donald Trump sería el objetivo final. Joe Biden y Nikki Haley también estaban entre los posibles objetivos mencionados. Este es un complot prevenido, no un asesinato real.

El caso vuelve a la campaña presidencial de 2024. Merchant llegó a los Estados Unidos en abril, después de una estancia en Irán. Un conocido que había pedido alerta al FBI, y luego colaboró con los investigadores. Los hombres que pensó que estaba reclutando como asesinos eran agentes encubiertos.

Arresto en julio de 2024, veredicto en marzo de 2026

El 21 de junio de 2024, Merchant les dio un anticipo de 5.000 dólares a Nueva York, según los documentos presentados por la fiscalía. Luego planeó salir de los Estados Unidos y emitir instrucciones en el extranjero.

The authorities arrested him on 12 July 2024 before his departure. Esta fecha se establece en la declaración inicial de la Fiscalía, publicada en agosto de 2024, así como en el anuncio del veredicto de marzo de 2026. La sentencia impuesta el martes es por tanto una nueva etapa judicial, más de dos años después de su detención.

Defensa anuncia apelación

Según una agencia de noticias en la audiencia, la defensa afirmó que Merchant había actuado por miedo a su familia en Irán. Afirmó haber dependido del fracaso del proyecto. La fiscalía desafió esta limitación. Teherán negó intentar matar a funcionarios estadounidenses.

Su abogado Avraham Moskowitz anunció su intención de apelar. The judge did not retain the life claimed by the prosecution. El anuncio de una apelación aún no constituye confirmación de su presentación.

Fuentes y referencias

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