Alianza entre el Líbano y el Canadá: se anunciaron tres proyectos

El Canadá y el Líbano anunciaron una alianza de seguridad y resiliencia el 6 de noviembre. Three projects focus on the training of special forces, post-civil war reconciliation and the protection of civilians from unexploded ordnance. Youssef Raji y Anita Anand también acordaron un diálogo anual entre altos funcionarios. Ambos Ministros abordaron la transición después de la reducción prevista de la FPNUL. En sus declaraciones no se incluye ningún presupuesto completo ni un calendario detallado.

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En Ottawa se está formando una asociación de seguridad entre el Líbano y el Canadá. Youssef Raji y Anita Anand anunciaron el viernes 6 de noviembre tres proyectos de cooperación y un diálogo anual entre altos funcionarios. La capacitación militar, la reconciliación y la protección contra los artefactos explosivos sin detonar son las primeras esferas presentadas. Los dos Ministros reafirman también el principio del control exclusivo de las armas por el Estado libanés.

El Ministro de Relaciones Exteriores del Líbano y su homólogo canadiense lanzaron este marco en su reunión en Ottawa. Su declaración conjunta le da un amplio alcance: seguridad, estabilización, asistencia humanitaria, gobernanza y desarrollo. Pone la soberanía y la integridad territorial del Líbano entre sus objetivos.

El anuncio da contenido concreto a la visita. Hasta la fecha, su programa se ha centrado en apoyar las instituciones libanesas e intercambiar información sobre la situación regional. Ambos gobiernos presentan ahora proyectos identificados, acompañados de una reunión regular para supervisar la cooperación. However, they do not publish a comprehensive budget for the partnership or a detailed timetable for implementation.

A three-part Lebanese-Canadian Security Partnership

El primer proyecto se refiere a las fuerzas de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas Libanesas. El Canadá tiene previsto apoyar la formación avanzada de reconocimiento y fomentar la capacidad de los instructores. El objetivo declarado es mejorar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

El comunicado de prensa no detalla al personal involucrado, los lugares de entrenamiento o su duración. Tampoco menciona la entrega de armas. El compromiso descrito se refiere a las competencias de las unidades y el personal encargado de transmitir esta capacitación.

El segundo proyecto tiene como objetivo la reconciliación y la cohesión social. Debe abordar el legado de la guerra civil libanesa, fomentar los intercambios intergeneracionales e involucrar a mujeres y jóvenes. Este es un componente de consolidación de la paz, más allá del mero fortalecimiento de las instituciones militares.

El tercero se refiere a los riesgos explosivos en las comunidades afectadas. Debe reducir los peligros de los artefactos explosivos sin detonar, promover el regreso seguro y apoyar los medios de subsistencia. El Canadá también menciona la gestión y el almacenamiento seguros de armas y municiones.

Estos objetivos no constituyen una evaluación de la limpieza ya realizada. Ningún número de comunidades, beneficiarios o vehículos neutralizados acompañan el anuncio. Los documentos presentados el viernes describen las áreas de intervención, sin informar sobre su despliegue sobre el terreno.

Diálogo anual para supervisar los compromisos

Raji y Anand acordaron establecer un diálogo anual entre altos funcionarios. Este mecanismo debe apoyar prioridades comunes e identificar nuevas oportunidades de cooperación. No se anuncia fecha para su primera reunión.

Este seguimiento forma parte de una relación ya marcada por varias categorías de ayuda. Antes de la visita, Ottawa informó que había gastado seis millones de dólares canadienses en las Fuerzas Armadas Libanesas desde mayo de 2025. Esta cantidad perteneció a un balance anterior, comunicado el 4 de noviembre. La declaración del viernes no la presenta como un nuevo sobre asignado a los tres proyectos.

Por lo tanto, no es posible añadir esta suma a un presupuesto de la nueva asociación. Quedan por especificar las cantidades específicas de los proyectos, sus operadores y su distribución entre la capacitación, la reconciliación y la protección de los civiles.

Sur y post-FINUL en el centro de las discusiones

Los ministros también abordaron la situación en el Líbano meridional. Subrayaron la protección de los civiles, el acceso a la ayuda humanitaria y la búsqueda de la seguridad sostenible. Su declaración reafirma la importancia de aplicar el Acuerdo Marco Trilateral.

Los intercambios se centraron en una transición coordinada tras la reducción prevista de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Ambos gobiernos destacan el apoyo continuo al ejército y otras instituciones estatales. El comunicado no contiene disposiciones para sustituir a la FPNUL.

Así pues, el componente institucional acompaña los proyectos de seguridad. Ottawa y Beirut subrayan la necesidad de reformar la gobernanza para apoyar la paz y la recuperación económica. Los próximos pasos tendrán que especificar los medios, los asociados en la ejecución y el calendario de los tres proyectos anunciados.

Ilustración: Libnanews composition assisted by IA from a photograph of Lebanese Army archives in 2025. No representa la reunión de Ottawa ni una formación canadiense. Foto fuente: Fuerzas Armadas Libanesas, Dirección de l ́Orientación.

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