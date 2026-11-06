Clima: Octubre 2026 batió récord mundial

Octubre 2026 establece un nuevo récord mundial de calor para este mes del año. La temperatura media del aire es de 15,35 °C, según la última evaluación del clima europeo. Supera el nivel estimado del período preindustrial en 1,75 °C. Este equilibrio refuerza la probabilidad de que el total de 2026 pase también el umbral anual de 1,5 °C.
Los datos del balance de octubre pusieron este mes por encima del registro anterior, establecido en 2023. La diferencia es 0.90 °C en comparación con el promedio de octubre para el período 1991-2020. Agosto, Septiembre y Octubre ahora constituyen tres meses consecutivos más allá de 1,5 °C en comparación con 1850-1900.
Un récord mundial en calor, un año aún sin terminar
El modelo estadístico del servicio climático europeo estima la probabilidad de un exceso anual de 1,5°C a más del 99%. Da alrededor del 80% de la oportunidad a 2026 para convertirse en el segundo año más cálido medido. El 20% restante es por un año igual o superior a 2024.
Esta proyección utiliza los datos disponibles hasta octubre. Queda separado del balance final, que incluirá noviembre y diciembre.
El umbral de París se mide con el tiempo
Un excedente mensual o anual de 1,5°C por sí solo no equivale al cruce sostenible del objetivo del Acuerdo de París. Esto se refiere a la evolución de la temperatura promedio mundial durante varias décadas. La diferencia se debe al período de medición utilizado para evaluar este compromiso.
La temperatura de un mes o un año también varía con fenómenos naturales. El Niño y La Niña, así como las erupciones volcánicas, pueden aumentar o mitigar temporalmente los valores observados. Estas variaciones coinciden con la tendencia subyacente de las actividades humanas.
El Acuerdo de París prevé que el calentamiento está muy por debajo de 2°C y los esfuerzos continuos por limitarlo a 1,5°C. Por lo tanto, la lectura de encuestas anuales debe conservar dos puntos de referencia: su nivel inmediato y su lugar en una evolución más larga.
El Niño fortalece el calor oceánico
Las previsiones meteorológicas internacionales difundidas el 8 de octubre anunciaron un fortalecimiento de El Niño. Cubrieron temperaturas excepcionalmente altas en el Pacífico tropical central y oriental durante el trimestre de octubre a diciembre. Esto afecta a los regímenes de lluvia y temperatura, con consecuencias para los ecosistemas y las actividades económicas.
La revisión mensual europea confirma el calor excepcional del océano. Fuera de las regiones polares, la temperatura media de la superficie del mar es de 20.95 °C, un registro para octubre. Europa también tiene su segundo mes más caliente de octubre en la serie europea de encuestas.
Las encuestas de noviembre y diciembre aclararán ahora el ranking final de 2026 y el alcance de su brecha en el período preindustrial.
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