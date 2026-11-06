SEAHORSE: el buque de carga abandonó el puerto de Beirut

El SEAHORSE abandonó el puerto de Beirut el 5 de noviembre de 2026, después de diez días de emergencia en el muelle 11. El buque de carga había fallado en Saida el 25 de octubre, y un tacón fuerte había requerido el rescate de miembros de la tripulación. Las tripulaciones estabilizaron el buque y completaron la descarga de su carga de madera el 4 de noviembre. Las autoridades autorizaron entonces la reanudación de la navegación. Su próximo destino no fue especificado.

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SEAHORSE abandonó el puerto de Beirut el 5 de noviembre de 2026, tras la descarga de su carga de madera y el final de una operación de emergencia iniciada tras su puesta en tierra de Saida. El puerto anunció esta salida en un comunicado emitido el 6 de noviembre. La carga había llegado a Pier 11 el 26 de octubre, cuando una fuerte inclinación levantaba temores sobre su hundimiento.

La reanudación de la navegación se realiza después de varias etapas: rescate a los miembros de la tripulación, evaluación de la condición del buque, estabilización en el muelle y evacuación de su carga. Los equipos terminaron de descargar el 4 de noviembre. Al día siguiente, las autoridades competentes autorizaron al buque a regresar al mar.

El SEAHORSE se fue después de diez días en el muelle

La salida termina la escala de emergencia abierta el 26 de octubre en la capital libanesa. La Autoridad Portuaria describe una operación de socorro y asistencia técnica de 10 días. Este período corresponde al período pasado en el puerto, hasta el 5 de noviembre.

El incidente inicial data del 25 de octubre, frente a Saida. El cargamento ganó las afueras de Beirut. Su inclinación pronunciada causó temor a un naufragio y empujó a los miembros de la tripulación a tirarse al agua. Se llevaron a cabo operaciones de rescate para recuperarlas, mientras que los servicios marítimos estaban evaluando la situación.

La Defensa Civil y la Brigada de Bomberos de Beirut participaron en el rescate. En paralelo, la estación de pilotaje Baltaji, el piloto del mar y un experto encargado por la capitana examinaron las medidas necesarias para asumir el buque.

Las autoridades decidieron admitirlo al puerto el 26 de octubre. El comunicado de prensa vincula esta decisión con la dirección del Ministro de Obras Públicas y Transporte, Fayez Rassamny. También mencionó la coordinación entre Marwan Naffi, Presidente y CEO del puerto, y Mazen Basbous, Director General de Transporte Terrestre y Marítimo.

En Pier 11, estabilizar la carga antes de descargarla

Una vez que el SEAHORSE fue atracado en el Pier 11, los equipos comenzaron a trabajar para estabilizarlo. Su misión era limitar los riesgos asociados a su alojamiento y asegurar el barco, la gente a bordo y la carga.

La administración portuaria ha movilizado sus equipos técnicos y operacionales, incluida la gestión de operaciones y servicios de seguridad y seguridad. Los expertos marítimos y los equipos especializados prestaron asistencia. The panellists also assembled the equipment and equipment needed to maintain the building under conditions that would permit operations.

El albergue complicado acceso a las bodegas. Los equipos técnicos dedicaron más de cinco horas a su apertura, con equipo específico. Este paso llevó a la descarga de las mercancías en un recipiente cuya inclinación dificultaba el manejo.

La labor continuó en forma continua, en coordinación con los expertos marítimos. Los servicios de seguridad presentes en el complejo portuario acompañaron las diversas fases de la operación para asegurar la zona de trabajo.

Carga de madera totalmente evacuada el 4 de noviembre

Los equipos completaron la descarga del envío de madera el 4 de noviembre. El comunicado presenta este resultado como resultado de la labor realizada para asegurar la carga y permitir el final de su inmovilización de emergencia.

La administración destaca la velocidad de descarga dadas las dificultades técnicas encontradas. Destaca la labor en curso de los equipos portuarios, expertos marinos y servicios de seguridad. El comunicado no especifica el tonelaje de madera evacuada.

On 5 November, the services concerned completed the necessary procedures, in coordination with the Directorate-General for Land and Maritime Transport. El buque obtuvo su permiso de navegación antes de salir de Beirut.

Varios servicios movilizados, un destino no especificado

En su evaluación, el puerto insiste en la coordinación entre sus servicios de administración, transporte terrestre y marítimo y el ejército libanés, incluidas las fuerzas navales. También cita a Defensa Civil, bomberos de Beirut, expertos técnicos y servicios de seguridad.

El comunicado de prensa pone de relieve la movilización de estos actores, desde el socorro en el mar hasta el trabajo en el muelle. Sin embargo, no detalla ninguna reparación estructural ni el contenido de los cheques técnicos antes de la autorización de salida.

La salida de SEAHORSE marca el final de esta atención de emergencia en Beirut. El comunicado no especifica el próximo puerto de llamada de la carga.

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