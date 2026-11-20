Una revaloración en libras puede inflar una cantidad contable sin aportar un dólar adicional. Pero esta diferencia entre la escritura y el efectivo no determina en sí mismo el tratamiento fiscal. Para comprender el desacuerdo bancario, también es necesario distinguir el tipo de cambio, el valor de los valores y las disposiciones ya deducidas.

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Una revaloración en libras puede inflar una cantidad contable sin aportar un dólar adicional. Pero esta diferencia entre la escritura y el efectivo no determina en sí mismo el tratamiento fiscal. Para comprender el desacuerdo bancario, también es necesario distinguir el tipo de cambio, el valor de los valores y las disposiciones ya deducidas.

Un banco puede mostrar un aumento del valor de un activo en sus cuentas sin cobrar una nueva receta. Esta es una de las distinciones invocadas por la Asociación Bancaria del Líbano en su desafío fiscal del 16 de noviembre de 2026. Sin embargo, no significa que ningún aumento contable sea ficticio, ni que ninguna cantidad no reflejada se excluya automáticamente del impuesto.

El problema es la coexistencia de varias medidas. Efectivo de los fondos disponibles. El balance describe activos y pasivos. La cuenta de ganancias y pérdidas contendrá ingresos y gastos de conformidad con las normas de contabilidad aplicables. Por último, el resultado fiscal se deriva de la ley fiscal y los ajustes que impone. Estas medidas responden a diferentes preguntas.

El mismo activo, más libros

Tomemos una ilustración totalmente hipotética, que no reproduce las cuentas de ninguna institución. Una reclamación monetaria de 100 dólares se expresa en cuentas de divisas locales a una tasa de 10 unidades por dólar. Su valor es de 1.000 unidades. Si la tasa pertinente aumenta a 20, este valor se convierte en 2.000 unidades, mientras que el activo permanece 100 dólares.

Las tasas de 10 y 20 se eligen sólo para explicar el cálculo. Estos no son precios históricos o actuales del Líbano, ni una estimación del poder adquisitivo del libro, ni la tasa obtenida en una transacción real.

El aumento de 1.000 unidades no es un pago recibido de un cliente. Refleja un cambio en la conversión aquí. Tampoco permite el cálculo de la ganancia neta de la empresa. Si tiene una deuda de $100 sujeta a la misma conversión, su deuda también aumenta en 1.000 unidades en este ejemplo. Leer el activo solo enmascararía a la contraparte.

La NIC 21 se ocupa específicamente de las transacciones de divisas y la conversión de estados financieros. Se distingue en particular entre la moneda funcional de la empresa y la moneda de presentación. Por lo tanto, es necesario conocer el marco elegido antes de describir una variación: cambiar la moneda en la que se presenta una cuenta no equivale a vender el activo que contiene.

El precio de una seguridad es otra variable

Una obligación también puede cambiar su valor en su propia moneda. Este movimiento no es en sí mismo una ganancia a cambio. Un artículo comprado a $ 100, reducido en una ilustración simplificada a $ 20 y luego revalorizado a $ 35, recuperado $ 15 en valor desde el punto bajo. Sin embargo, sigue siendo $65 inferior al precio de compra.

Si no se vende, el aumento de $15 no es el producto de una asignación. Si se vende 35 dólares, se produce un flujo de efectivo, pero su análisis todavía depende del valor en el que apareció en las cuentas antes de la venta. Sería incorrecto añadir sin precaución una recuperación ya registrada y el precio recogido como si fuera dos beneficios independientes.

IFRS 9 distingue varias maneras en que los activos financieros se clasifican y valoran, dependiendo del modelo de gestión y de los flujos contractuales. Algunos se refieren al costo amortizado, otros al valor justo, con diferentes efectos en la presentación de cambios. La fórmula « el título ha montado » no es suficiente para reconstruir el resultado publicado.

Una disposición contable no es una deducción garantizada

La tercera pregunta es la tributación. Un gasto puede entrar en las cuentas sin ser deducible de la base imponible. Por el contrario, un cambio de valor puede requerir un tratamiento fiscal que no se confunda con su presentación contable. La NIC 12 reconoce esta distinción al tratar en particular las diferencias entre el valor del libro de un activo o la responsabilidad y su base tributaria.

En su respuesta de 16 de noviembre de 2026, el Ministerio de Finanzas se basa en la Opinión Jurídica No 11/2025, de 14 de enero de 2025, relativa a las disposiciones relativas a los bonos soberanos del euro. Esta opinión consultiva no establece el impuesto pagadero por cada institución. ABL defiende su inclusión y también cuestiona las consecuencias fiscales de las diferencias cambiarias. Estos dos componentes no deben fusionarse en una sola transacción: una disposición de riesgo sobre una obligación y una diferencia de conversión no se refieren a la misma entrada.

El control también debe mirar lo que se ha hecho antes. ¿Una pérdida de contabilidad ha reducido realmente un resultado fiscal? ¿Una recuperación posterior se refiere a la misma pérdida? ¿El título sigue en custodia? Sin esta cronología, se puede comparar una ganancia de un año con una pérdida cuyo tratamiento fiscal era diferente.

El resultado no dice todo sobre la liquidez

Para un solicitante, la distinción es concreta. Una mejora en el resultado publicado por sí sola no demuestra un aumento equivalente en los fondos inmediatamente disponibles para retiros. Por el contrario, la falta de recaudación no demuestra la ausencia de ninguna obligación fiscal.

Para evaluar un balance bancario, es necesario leer conjuntamente los resultados, las corrientes de efectivo, las normas de valoración y los anexos. Es esta combinación, en lugar de una figura aislada de ganancia o pérdida, que nos permite entender lo que ha cambiado en las cuentas y lo que realmente ha entrado en el fondo.

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Ilustración institucional: Banco del Líbano, fotografía de archivo © François el Bacha / Libnanews, fecha de tiro desconocido. Vestido editorial. Los ejemplos no describen las cuentas de ninguna institución.

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