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Los reembolsos por gastos de contratación y la mejora de ciertas viviendas no han eliminado los riesgos que enfrentan los trabajadores migratorios asignados a los almacenes de Amazon en Arabia Saudita, según Amnistía Internacional. En un informe publicado el 16 de noviembre, la organización cuestiona la dependencia de estos trabajadores de las empresas de oferta laboral. Amazon respondió que había fortalecido sus controles y mecanismos de protección, desafiando al mismo tiempo ciertas caracterizaciones de la investigación.

Una encuesta de seguimiento, no un censo de todos los empleados

Amnistía entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 entrevistó a 24 trabajadores de la India y Nepal. Trabajaron, o habían trabajado recientemente, en un almacén de Amazon en Riyadh a través de tres proveedores de trabajo. Estas empresas no son las de la investigación 2023.

El informe indica que la muestra no es estadísticamente representativa de todos los trabajadores contratantes en las operaciones sauditas de Amazon. En él se documentan experiencias y regularidades en las narrativas, en lugar de una proporción nacional de los interesados. Los empleados directamente empleados por Amazon no fueron entrevistados en este contexto.

Reparación de gastos anteriores no garantiza la continuación del curso

Amnistía reconoce los avances en las tasas de contratación, alojamiento y acceso a los mecanismos de denuncia. La organización informa de que se reembolsaron más de 2,45 millones de dólares a 1.180 trabajadores. Esta cifra es para reparaciones realizadas desde alertas anteriores: no se refiere al número de personas entrevistadas en la nueva búsqueda.

El problema descrito es también el de la asignación posterior. Hay varios testimonios de períodos sin trabajo o pago cuando termina la misión en un almacén, mientras que el contrato con el proveedor de trabajo permanece. Según Amnistía, algunos trabajadores se encuentran dependientes de la empresa para obtener otro trabajo o organizar su regreso.

La organización también informa sobre la presión relacionada con los objetivos de productividad y el miedo a las consecuencias de una denuncia. Considera que la contratación externa de empleo, en el contexto del sistema de patrocinio llamado kafala, mantiene estas vulnerabilidades. Estas son las conclusiones de su investigación, no una decisión judicial sobre la empresa.

Amazon defiende sus medidas y cuestiona el alcance de ciertos hallazgos

Las respuestas de Amazon de 6 de julio y 13 de octubre de 2026 se adjuntan al informe. En particular, la empresa requiere un desglose más preciso de las dificultades comunicadas por las 24 personas, para distinguir los problemas individuales de las tendencias generales. Recuerda que varios miles de trabajadores proporcionados por contratistas participan en sus operaciones sauditas.

Amazon impugna la asimilación sistemática de un fin a la terminación del empleo: según Amazon, las personas siguen empleadas por su proveedor. Señala que se requiere el pago de los salarios y los derechos, la búsqueda de una nueva asignación y, si no, la repatriación. Sin embargo, reconoce las limitaciones de la vigilancia cuando los trabajadores abandonan las operaciones.

La empresa también destaca sus auditorías, la prohibición de las tasas de contratación pagadas por los trabajadores y un formulario de denuncia accesible sin empleo en Amazon. Subrayó que las reglas de salida y regreso de Arabia Saudita al país eran responsabilidad de las autoridades, mientras que dijo que requería que sus proveedores procesaran las solicitudes y respetaran la movilidad de los trabajadores.

Disagreement concerns effective protection

Amnistía recomienda que Amazon reduzca su dependencia de los proveedores de trabajo y avance hacia el empleo directo. En cambio, la empresa defiende mejoras en sus sistemas de control y reparación. El punto de fricción es concreto: ¿qué se convierte en trabajador después del final de su tarea, y quién comprueba que retiene un ingreso, un remedio y una posibilidad real de cambiar la situación?

At the time of publication of the report, Amnesty indicated that it had not received a response from the Saudi government. Los reembolsos ya efectuados constituyen un recurso separado a esta cuestión de seguimiento: pueden aliviar una deuda pasada sin garantizar las futuras condiciones de empleo.

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