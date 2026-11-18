Las declaraciones de apertura para el diálogo no son suficientes para establecer una negociación entre Baabda y Hezbollah. Hassan Fadllallah defiende la discusión manteniendo su posición sobre la resistencia. Alain Aoun había descrito previamente una disponibilidad presidencial, sin anunciar una reunión acordada. La cuestión se refiere ahora al tema de los debates, el mandato de los interlocutores y las decisiones previstas. The common remedy in Taif does not yet mean a common reading of its provisions on the State, the army and weapons.

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El diálogo con Hezbollah se ve menos afectado por la ausencia de declaraciones abiertas que por el contenido que cada interlocutor quiere dar. El 15 de noviembre, Hassan Fadllallah afirmó la disposición de su partido a discutir con sus oponentes políticos. Defienda simultáneamente el mantenimiento de la « resistencia » como instrumento para la protección del Líbano. Por consiguiente, estos dos mensajes no constituyen una aceptación del desarme.

Una apertura con una línea política

El diputado del bloque de la Fe de Resistencia habló en Ghaziyeh en un memorial por las muertes de Aytaroun. Anunció que quería responder positivamente a los gestos del acercamiento y cooperar con los que buscan estabilidad interna, incluso en caso de desacuerdo político.

Sin embargo, Fadallah coloca este enfoque en un marco específico: el Acuerdo de Taif, la Constitución y las leyes libanesas. Invocó la liberación de los territorios ocupados para defender la legitimidad de la resistencia. Esta lectura es la del Miembro. No es una decisión judicial ni un acuerdo de todas las instituciones sobre el estatuto de las armas de Hezbolá.

En el mismo discurso, vincula las perspectivas de su partido con el contexto regional y las posiciones iraníes. No anuncia ninguna delegación designada para una reunión con la Presidencia, ni fecha ni programa acordado. La declaración proporciona información sobre una disposición política y sus limitaciones, no sobre el inicio de las negociaciones.

Baabda Gate and Mandate Question

El 10 de noviembre, al final de una entrevista con Joseph Aoun, el diputado Alain Aoun dijo que la puerta del presidente seguía abierta a Hezbollah. Esta presentación vino del parlamentario: no fue una invitación formal aceptada por el partido. Alain Aoun distinguió los debates bilaterales de una mesa de diálogo colectivo cuyas condiciones aún no se cumplieron, según la narrativa que informó.

La aproximación de estas posiciones muestra un posible espacio para los intercambios, pero no un proceso común ya definido. Aceptar hablar no especifica lo que se negociará, lo que involucrará a cada campamento y qué institución tomará decisiones. La diferencia entre una señal de disparador y un mecanismo político operativo se mide a este nivel.

Taif no se limita a una disposición

El Acuerdo de 1989 establece varios objetivos. Se prevé la disolución de las milicias libanesas y no libanesas y la entrega de sus armas al Estado. También organiza el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la extensión de la soberanía pública.

Su parte dedicada al fin de la ocupación israelí combina la liberación del territorio, el restablecimiento de la autoridad estatal y el despliegue del ejército en la zona fronteriza. Por lo tanto, invocar este texto requiere que sus disposiciones se examinen conjuntamente, en lugar de estar aisladas de él para presumir un acuerdo sobre armas.

A fin de que un diálogo dé lugar a una decisión, será necesario distinguir tres etapas: la reunión misma, la definición de su objeto y las modalidades para la aplicación de un posible compromiso. Las declaraciones de 10 y 15 de noviembre se refieren a la primera. Sólo ellos no hacen posible anunciar un acercamiento entre Baabda y Hezbollah.

Ilustración institucional de archivos: el Gran Sérail en Beirut, 12 de agosto de 2017. Foto Pjposullivan1, CC BY-SA 2.0. Esta imagen no representa las reuniones mencionadas.

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