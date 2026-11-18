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En Zghorta, la vigilancia de la temporada de aceitunas plantea una cuestión económica: ¿cómo convertir una cosecha en un ingreso sostenible para los productores? El recorrido del Director General de Agricultura, Louis Lahoud, anunció el 15 de noviembre, campos vinculados, molinos y mercados locales. Pone la calidad y las oportunidades en la misma reflexión, sin proporcionar en esta etapa la evaluación cuantitativa de la cosecha de distrito.

De campo a molino, varios costos sucesivos

Los productores se refirieron a los costos de trabajo, cosecha, transporte, prensado y comercialización. La venta de petróleo sigue varios gastos. Un aumento del volumen cosechado no sólo conduce a una mejora de la rentabilidad: también depende del costo de estas operaciones y del precio realmente obtenido.

El tour incluyó una visita al molino Willani en Kfarchakhna. El proceso de producción, desde la recepción de las aceitunas hasta la preparación del aceite, ilustra los pasos que pueden ser monitorizados. Sin embargo, el Informe Ministerial no publica ningún resultado de análisis de lotes o nueva certificación para esta instalación. Una visita oficial no es una etiqueta de calidad.

La trazabilidad no reemplaza el análisis

El departamento se centra en el análisis de laboratorio, la vigilancia de los productos y el cumplimiento de las normas. Estos enfoques responden a diferentes preguntas. La trazabilidad hace posible encontrar la ruta de mucho; un análisis de las características del producto probado. El nombre de un pueblo, la presentación de una botella o la venta directa no se puede utilizar como resultado de control.

El interés del consumidor es poder vincular el aceite adquirido a un productor y producción identificables. Para el profesional, documentar los pasos reduce las áreas de incertidumbre cuando un comprador pide información. Sin embargo, esto no es suficiente para declarar que todo el petróleo en el distrito se ajusta a una categoría determinada: tal afirmación requeriría resultados para los productos interesados.

Mercados para reunir a productores y compradores

La gira también se centró en los mercados locales. En Jdeideh-Zghorta, los « mercados de aldea » asociaron la unión de los municipios de la Caza, la Asociación Libanesa de Educación y Capacitación y la Asociación Ajyal. Otra etapa se refería al mercado de productores de Bsebaal. El objetivo anunciado es facilitar las ventas directas y reducir el número de intermediarios.

Un circuito más corto puede dar al productor más control sobre su marketing. Sin embargo, no elimina los costos de transporte, embalaje, presencia de mercado o almacenamiento. Por lo tanto, el efecto sobre los ingresos debe evaluarse en las ventas efectuadas y los gastos efectivamente efectuados, y no sólo en la apertura de un espacio de ventas.

Lo que queda por medir

La reunión celebrada en Alma con agricultores extendió estos intercambios sobre producción, procesamiento y acceso a los mercados. Las directrices anunciadas se basan en toda la cadena. Aún no constituyen un balance de resultados.

Los datos que permitirían establecerlo siguen desaparecidos del informe: volúmenes recogidos, costos por finca, precios por calidad, resultados de controles y ventas en los mercados. Sin estos elementos, sería prematuro anunciar una cosecha récord, aceite de mayor calidad que todas las demás regiones o un aumento de los ingresos agrícolas. En Zghorta, el vínculo entre la calidad y la remuneración es un objetivo de política agrícola, que aún no es un rendimiento medido.

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