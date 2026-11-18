Las universidades americanas tienen menos matrículas internacionales. La revisión anual y los primeros resultados del año siguiente muestran un debilitamiento del reclutamiento, especialmente en los estudios de maestría. Sin embargo, no cubren el mismo año o exactamente los mismos establecimientos. Distinguir estos perímetros nos permite entender la tendencia sin convertir una encuesta de reingreso en un censo nacional final o añadir porcentajes que describen diferentes poblaciones y períodos.

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Los estudiantes extranjeros son menos numerosos en las universidades americanas, con una disminución particularmente marcada en las nuevas matriculaciones. Los datos publicados el 16 de noviembre por el Instituto de Educación Internacional (IIE) describen dos etapas: el examen 2025-2026 y las primeras tendencias del año siguiente.

Estudiantes extranjeros: los maestros más afectados

Puertas Abiertas 2026 cuenta con 1.146.163 estudiantes internacionales para el año académico 2025-2026, una disminución del 3%. Los nuevos participantes disminuyeron un 18% a 228 123. La matriculación del máster ha disminuido 22%, mientras que los estudiantes de doctorado suman 3%. El primer ciclo sigue siendo casi estable en un 0,3%.

Por lo tanto, estos movimientos no se limitan a una disminución uniforme. La dificultad de renovar las promociones parece ser más pronunciada que la disminución de todo el personal.

Atrás 2026 confirma la presión

La encuesta de otoño de 809 instituciones muestra una disminución del 9% del personal internacional, incluidos los participantes en la capacitación práctica opcional (OPT), un centro práctico de capacitación. La nueva matrícula disminuye en un 15%.

Entre los establecimientos que denuncian declives, 88% citan procedimientos de visado, 70% restricciones de viaje, 60% elección de otros países y 45% costos. Estas son las explicaciones presentadas por las instituciones interesadas, no las proporciones de los estudiantes impedidos de entrar en los Estados Unidos.

Dos años, dos perímetros

El balance de puertas abiertas cubre 2025-2026; la encuesta de otoño ya se refiere a 2026-2027. Sus 809 encuestados representan sólo una fracción de las aproximadamente 3.000 instituciones encuestadas para puertas abiertas. Las dos tasas de disminución no se suman y la segunda aún no es un recuento nacional completo.

El OPT ilustra esta brecha: su fuerza laboral aumentó un 14% en el balance anual a 335.785 participantes, pero cayó un 6% en la muestra de la nueva entrada. El tiempo y la población observaron cambios. La tabla completa de 2026-2027 será publicada en Puertas Abiertas 2027.

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