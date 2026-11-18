Amazon anuncia otros $7 mil millones en inversiones de energía renovable en India para 2030. Este sobre debe distinguirse de los 4.000 millones ya contratados, a los que se vinculan cuatro nuevos proyectos de viento y solar de 934 MW. El grupo planea tener una cartera india superior a 2 GW una vez que las instalaciones estén en funcionamiento. Estas no son capacidades ya en funcionamiento ni gastos plenamente realizados. Su objetivo de intensidad de carbono no mide una reducción equivalente en las emisiones totales.

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Amazon planea invertir otros $7 mil millones en energía renovable en la India para 2030, según un anuncio publicado el 17 de noviembre y reportado por Reuters. Este sobre anunciado suma a $4 mil millones en proyectos ya contratados. No corresponde a los gastos ya efectuados o a la capacidad inmediatamente disponible.

934 MW vinculadas a los compromisos existentes

El grupo también presenta cuatro proyectos eólicos y solares por un total de 934 megavatios. Reuters afirma que están dentro de los compromisos existentes, no del nuevo sobre de 7 mil millones. Las empresas indias Waaree, ReNew y Sunsure deben desarrollarlas en los estados de Karnataka, Madhya Pradesh y Rajasthan.

El comunicado de prensa detalla un parque eólico de 234 MW y un proyecto híbrido de viento solar de 200 MW en Karnataka, así como dos proyectos solares de 300 MW en Madhya Pradesh y 200 MW en Rajasthan. Amazon afirma que ha asegurado estos proyectos mediante contratos de compra de electricidad, o PPP. Estos contratos no son un anuncio de comisión.

Una cartera anunciada más allá de 2 GW

Una vez que las instalaciones están operativas, Amazon espera que su cartera india supere 2 gigavatios de capacidad. Los 934 MW representan los cuatro proyectos anunciados, no toda la cartera. El comunicado de prensa no proporciona un calendario detallado para cada publicación.

El anuncio viene como India apunta 500 GW de capacidad de energía no fósiles en 2030, recuerda Reuters. Este objetivo nacional no debe equipararse con el poder de los proyectos de Amazon, ni con el compromiso de comprar toda esta electricidad por parte del grupo estadounidense.

Objetivos a distinguir de los resultados

Amazon vincula estos proyectos a su objetivo global de reducir la intensidad de carbono de la electricidad utilizada por Amazon en un 65% para 2030, en comparación con 2019. Una disminución de intensidad mide las emisiones asociadas a cada unidad de electricidad consumida. Por sí solo no significa una disminución equivalente de las emisiones totales de las empresas.

En esta etapa, se deben distinguir tres elementos: una inversión adicional prevista para 2030, ya contratados proyectos y su futura producción. Las sumas anunciadas no conducen a la conclusión de que todos estos compromisos ya se han financiado, construido o conectado.

Cover: Amazon Spheres, Seattle, 21 de octubre de 2018, Joe Mabel, CC BY-SA 4.0via Wikimedia Commons. Resize whole photograph and titration Libnanews, composition under the same license. Este archivo no representa proyectos en la India.

Fuentes

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