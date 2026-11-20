En España, el sindicato de pilotos de la SEMAF levantó su convocatoria de huelga el 23 de noviembre tras un acuerdo sobre seguridad ferroviaria. El texto se centra en las advertencias meteorológicas y en la vigilancia de los conjuntos. El tráfico de cada tren sigue siendo revisado con la empresa interesada.

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La Unión Española de Conductores de Tren (SEMAF) anunció el viernes 20 de noviembre el levantamiento de su huelga programada para el lunes 23. Se refiere a un acuerdo sobre seguridad ferroviaria, en particular sobre la conducta que se llevará a cabo en caso de clima de inclinación y sobre la vigilancia de determinados trenes. La retirada de este aviso por sí sola no garantiza el movimiento de cada tren.

Un protocolo firmado para alertas meteorológicas

Según el sindicato, el 19 de noviembre se firmó un protocolo sobre eventos meteorológicos peligrosos y se incorporó como anexo vinculante para la red ferroviaria. La gestión del tiempo era uno de los puntos que aún se estaban discutiendo. El sindicato también indicó que Renfe había firmado un plan de corrección para varias series de trenes. According to his report, a train whose incident remains open must not be returned to service on the sole ground that the correction period has expired if there is no interim measure controlling the risk.

SEMAF también anuncia reuniones mensuales de seguimiento y un arreglo tripartito que se formaliza con la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y la Inspección Laboral. Estos compromisos dejan que se apliquen algunas medidas: la cancelación del movimiento no es válida para su aplicación.

Las reglas del tiempo de conducción entrarán en vigor más tarde

El mecanismo negociado agrega un decreto-ley separado, publicado el 11 de noviembre y validado el 18 de noviembre por la Delegación Permanente del Congreso. El texto se refiere en particular al cálculo de las interrupciones de la conducción e incorpora en los principios de la legislación ferroviaria destinados a fomentar la presentación de informes sobre incidentes. El artículo sobre tiempos de conducción establece una entrada en vigor seis meses después de la publicación del decreto, para permitir a las empresas tiempo para adaptar su organización.

Para los viajeros el lunes 23, el cambio verificado es la retirada de la llamada a la huelga del SEMAF. El horario y la condición de un tren específico siguen siendo revisados con la empresa que lo opera.

Foto de cubierta: una Renfe AVE en la estación Madrid-Atocha, 30 de diciembre de 2021. Archivo, no relacionado con el movimiento de noviembre de 2026.MNXANL / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Imagen total de tamaño; Libnanews aderezo bajo la misma licencia.

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