En el Monte Líbano, la Sala de Acusación continuó el enjuiciamiento de los intentos de homicidio intencional mientras los extinguió por una violación de la ley de armas. Esta decisión de expulsión aclara el alcance de la amnistía general de 2026 y la diferencia entre el abandono del enjuiciamiento y la reducción de la pena.

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La Sala de Acusación del Monte Líbano constató que la amnistía general de 2026 no puso fin a la acusación por tentativa de homicidio intencional. In the same case, she extinguished the prosecution for an offence under the Arms Act. Esta distinción nos permite entender lo que la ley borra, lo que deja al juez y por qué una remisión a un tribunal penal no es una condena.

La Ley No 70, publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2026, prevé la amnistía de los delitos cometidos antes del 1o de marzo, con excepciones. Entre ellos, el artículo 2 trata de homicidios intencionales o premeditados. La dificultad ante la Sala de Acusación del Monte Líbano fue si esta excepción también era válida cuando la víctima sobrevivió.

¿Por qué continúa el intento

En su decisión de 5 de noviembre en Baabda, la Sala rechazó la solicitud de la defensa sobre este punto. Ha leído la excepción de la Ley de amnistía con los artículos 201 y 547 del Código Penal, relativos respectivamente al intento de delito y al homicidio intencional. Para los jueces, la ausencia de la muerte no es suficiente para introducir los hechos denunciados en las amnistías cuando la calificación es la de un intento de homicidio intencional.

The distinction is not to equate any injury with an attempted murder. La calificación presupone en particular que se establece la intención de matar y que el acto ha ido más allá de la etapa de preparación, sin producir el resultado deseado por una razón más allá de la voluntad del autor. La Sala falló en la etapa de expulsión: no declaró culpable al acusado.

En una carpeta, dos hechizos diferentes

Por otra parte, la Sala consideró que se había puesto fin a la acción pública por la violación del artículo 72 de la Ley de armas. Los hechos abarcados por esta acusación fueron anteriores al 1o de marzo y los magistrados no vieron una de las excepciones previstas en el artículo 2. El expediente ilustra un punto concreto: la amnistía se evalúa por delito. Puede terminar el procedimiento para un jefe sin interrumpir el examen de otro.

Amnistía no es una reducción de la pena

La ley distingue la terminación del proceso público y la reducción excepcional de ciertas penas. El artículo 3 rige el segundo mecanismo. El Consejo Constitucional, en su decisión No 12 de 12 de octubre, anuló ciertas disposiciones y aclaró la lectura de otras, incluidas las relativas a asesinatos intencionales. La decisión de Baabda se refiere a la continua persecución del intento de homicidio en este caso. No establece sanciones y no prejuzga el veredicto.

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