Gadi Eisenkot y Avigdor Liberman anunciaron un primer acuerdo entre sus partes, que totalizaron 28 de los 120 escaños en el Knesset. Los demócratas del Golán Yair suspendieron sus conversaciones con Yashar, mientras que los contactos con Likud continuaron. Ningún gobierno ha sido presentado oficialmente al Parlamento.

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El partido Yashar de Gadi Eisenkot anunció el martes por la noche un acuerdo con Yisrael Beitue, la formación de Avigdor Liberman. Este es el primer acuerdo bilateral anunciado desde que Eisenkot recibió el mandato de formar un gobierno. Al mismo tiempo, los demócratas del Golán Yair suspendieron sus negociaciones con Yashar. Por lo tanto, el acuerdo con Liberman no resuelve la cuestión de la mayoría.

28 asientos de ciento veinte

Yashar tiene 21 escaños y Yisrael Beitue tiene 7 escaños, según los resultados finales de la elección del 27 de octubre. Las dos formaciones ascienden a 28 escaños de 120. Su acuerdo establece un primer punto de apoyo pero no dice qué otras partes entrarán en el gobierno o apoyarán al Knesset.

El miércoles por la mañana, Liberman dijo a la radio pública israelí que el texto del acuerdo se haría público tras revisión legal. Expresó confianza en la posibilidad de presentar una coalición a finales de la próxima semana. No anunció la pertenencia de ninguna otra parte ni presentó este plazo como fecha oficial. También dijo que las discusiones con el Judaísmo Unificado de la Torá, una formación ultra-ortodoxa, avanzaban, sin anunciar un acuerdo.

Los demócratas suspenden las discusiones

Los demócratas del Golán de Yair invocan el impasse en las discusiones con Yashar y la continuación de los intercambios entre Yashar y Benjamin Netanyahu Likud. Las negociaciones sobre un posible gobierno sindical son un camino distinto, sin ningún acuerdo anunciado con Likud. La suspensión decidida por los demócratas no es suficiente para establecer su posición en un futuro voto de confianza.

El mandato no es una propuesta

El Presidente Isaac Herzog dio el mandato a Eisenkot el 8 de noviembre, después de que 67 miembros elegidos recomendaran que se le confiara las negociaciones. Estas recomendaciones no son compromisos de unirse a una coalición. Según la ley básica, es para el Knesset que una empresa futura debe presentar su programa y composición para obtener confianza. Mientras tanto, Netanyahu permanece en la cabeza del gobierno saliente.

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