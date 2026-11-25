A las 12.00 horas en Beirut, punto sobre el tráfico después de la movilización del porteador, el tiroteo denunciado en el sur, la inseguridad alimentaria en el Líbano y la huelga reclamada en Hodeida. También en esta edición: las conclusiones de Amnistía sobre la atención en Gaza y también el cuarto final de Líbano–Bahrein.

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Miércoles 25 de noviembre de 2026, 12 al mediodía en Beirut.El tráfico reanudó en Trípoli tras la movilización de conductores, mientras que los manifestantes se reunieron en el centro de Beirut por la mañana. En el sur, se reportaron nuevos disparos. En Yemen, la coalición liderada por Riad dijo que había llegado al puerto de Hodeida, sin ningún registro verificado.

Transporte: caminos reabiertos en Trípoli

At approximately 0936 hours, the Lebanese traffic management service reported the reopening of the affected roads in Tripoli. Los cortes se observaron antes en el cruce Roxy y en la pista Miatayn. En la capital, los conductores recogieron la Plaza Mártires y pidieron al Ministro del Interior Ahmad al-Hajjar que viniera a escuchar sus demandas. En Dora y en varias intersecciones de la Bekaa, las reuniones fueron reportadas sin cerrar la carretera.

Las federaciones de transporte por carretera anunciaron una movilización de las 6.00 a las 12.00 horas para pedir el cumplimiento de los compromisos del Estado con el sector. En la Sala, el proyecto de personal temporario para conductores autorizados se remitió a los comités el 12 de noviembre; No fue aprobado en la sesión. Los plazos anunciados siguen siendo los del programa sindical, no una confirmación de que todos los rallyes han terminado al mismo tiempo o que el tráfico se restablece en todos los ejes.

Bancos: un segundo miércoles de huelga anunciado

El 25 de noviembre es el segundo miércoles dirigido por el llamado a la huelga de la Asociación Bancaria Libanesa. La organización impugna la solicitud del Ministerio de Finanzas de corregir los rendimientos fiscales de 2020 a 2024, incluyendo las diferencias de tipos de cambio y las disposiciones de Eurobonds. Esta llamada es distinta del movimiento conductor. No permite que el funcionamiento de cada agencia o servicio remoto sea inferido.

Líbano del Sur: nuevas tomas reportadas por la mañana

The National Information Agency reported Israeli fire in the Byout al-Sayyad, Wadi Saluki and Baraashit areas. No se confirmaron registros de víctimas por estos incidentes. Estos informes se publican cuando el Líbano busca determinar quién puede identificar las violaciones e informar después del fin del mandato de la FPNUL el 31 de diciembre. Se están examinando varias hipótesis; En esta etapa no se han adoptado condiciones alternativas.

Alimentación: 1,05 millones de personas a nivel de crisis o más allá

El último ranking de seguridad alimentaria publicado por el IPC estima que alrededor de 1,05 millones de personas, o sea el 21% de la población analizada, se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda a nivel de crisis o peor entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. La evaluación, publicada el 5 de noviembre, distingue a unas 997.000 personas a nivel de crisis y 52.000 a nivel de emergencia. El total de 1,15 millones para marzo a julio de 2027 es una proyección, no un balance ya observado.

Yemen: Riyadh anuncia golpe en el puerto de Hodeida · Global Voices

The Saudi Arabian-led coalition reported targeting facilities related to the operation of the port after calling on civilians to evacuate. El comunicado no proporciona un balance para el puerto y no indica si los muelles y descargas siguen funcionando. Los Houthis amenazaron con represalias contra puertos saudíes en el Mar Rojo. Esta amenaza no constituye la confirmación de un ataque contra Jeddah.

Gaza: Amnistía documenta las barreras a la atención

Amnistía Internacional publica el miércoles un informe sobre las consecuencias de la guerra para las mujeres y las niñas en Gaza, basado en 228 entrevistas. La organización describe, entre otras cosas, los obstáculos a la atención del embarazo, el parto y la salud reproductiva, que analiza como parte de sus conclusiones sobre el genocidio. Esta es la calificación elegida por la ONG, no una sentencia dictada en este caso.

Fútbol de playa: Líbano juega su cuarto final

El Líbano se enfrenta a Bahrein en las cuartas partes de la Copa Asia de Tailandia al mediodía en Beirut. La selección libanesa alcanzó la mesa con eliminación directa a pesar de su derrota 7–2 contra Irán en fase de grupo. El resultado de la reunión no está incluido en esta edición.

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