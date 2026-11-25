Dos miembros de las fuerzas navales del este de Libia murieron el martes después del ataque del 22 de noviembre en el puerto de Benghazi. Kyiv dice que atacó dos naves rusas. Trípoli condena la operación y afirma que no ha autorizado ninguna acción militar extranjera en sus aguas. El destino preciso de los barcos sigue en disputa.

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Dos miembros de las fuerzas navales del este de Libia murieron el martes 24 de noviembre como resultado de heridas sufridas durante el ataque contra el puerto de Benghazi, según su mando. Ucrania alegó la responsabilidad de la operación, realizada el domingo contra buques que presenta como vinculados al esfuerzo de guerra ruso. El gobierno de Trípoli afirma que no autorizó ninguna intervención militar extranjera en el territorio o las aguas libias.

Dos muertes anunciadas dos días después del ataque

Ambos hombres fueron adscritos al Estado Mayor de la Marina Oriental. The command identified them as Al-Taher Abdullah al-Sadeq and Lieutenant Ali Mohammed al-Sayd. En su declaración, afirma que fueron heridos en el ataque el domingo 22 de noviembre, al amanecer y las explosiones posteriores. Saddam Haftar, Comandante Adjunto de las Fuerzas del Este, les rindió homenaje. El comunicado de prensa no presenta a los dos hombres como miembros de una tripulación rusa.

Esta evaluación se refiere a las dos víctimas identificadas por el mando libio. No permite la evaluación completa de los heridos o tripulaciones de los buques interesados.

Kyiv dice que apuntó a un corbeta y un buque de carga

El lunes 23 de noviembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asumió la responsabilidad de una operación frente a las costas de Libia. Afirmó que los objetivos eran un corbeta de la marina rusa y un buque de carga que Kyiv acusó de llevar armas. Las declaraciones ucranianas expusieron la justificación de Kiev. No constituyen una confirmación independiente de la carga y condición final de los dos buques.

El anuncio de dos partes libias muertas trae un elemento separado al archivo. The command of Benghazi reported losses within its own forces, while the Ukrainian Presidency described the vessels it claimed to have targeted. Estas dos declaraciones no responden a la misma pregunta.

Trípoli impugna cualquier autorización libia

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de unidad nacional, con sede en Trípoli, condenó la operación y pidió explicaciones a Kiev. Rechaza la idea de que la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania da a ambos países el derecho a realizar acciones militares en territorio libio o en sus aguas.

Trípoli no controla a Benghazi, donde se basan las fuerzas del Mariscal Khalifa Haftar. Por lo tanto, el Comando Oriental anunció las muertes, mientras que el gobierno de Trípoli tomó una posición diplomática. En esta etapa, ninguna de las declaraciones públicas puede establecer que la operación había sido acordada por una autoridad libia.

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