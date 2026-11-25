Kilmar Ábrego García dejó Estados Unidos el martes para España, según su abogado y las autoridades estadounidenses. Esta salida viene después de veinte meses de litigios iniciados por una expulsión errónea a El Salvador. La administración y la defensa difieren en la posibilidad de regresar a los Estados Unidos, donde vive su familia cercana.

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Kilmar Ábrego García salió de los Estados Unidos el martes 24 de noviembre para España, según su abogado y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El nacional salvadoreño fue expulsado por error en marzo de 2025 y luego regresó a los Estados Unidos. Había estado impugnando desde los esfuerzos de Trump para alejarlo a otro país.

Una salida confirmada, un retorno en disputa

El Departamento de Seguridad Nacional presenta la salida como voluntaria y parte de una medida de expulsión. Dice que Ábrego García no podrá regresar a los Estados Unidos. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, no comparte esta lectura: presenta la salida como temporal y cree que un retorno podría ser posible. Estas posiciones opuestas no son válidas para la autorización o decisión de regreso de las autoridades españolas sobre su estancia.

Protección ignorada en marzo de 2025

En 2019, un juez de inmigración le había prohibido regresar a El Salvador, creyendo que estaba en riesgo de persecución. Esta protección, limitada a ese país, no le concedió un permiso de residencia permanente en los Estados Unidos. He was nevertheless arrested in Maryland and then taken to El Salvador in March 2025. La administración había reconocido un error en el procedimiento.

In April 2025, the Supreme Court confirmed that the authorities should facilitate his release in El Salvador and treat his case as if he had not been wrongly sent. Ábrego García regresó a los Estados Unidos en junio de 2025. Las autoridades consideraron luego trasladarlo a un tercer país, incluido Liberia, antes de irse a España.

Un procedimiento penal independiente en Tennessee

A su regreso a los Estados Unidos, Ábrego García fue procesado por transporte ilegal de migrantes en otro caso en Tennessee. In May 2026, a federal judge dismissed the proceedings, finding that the proceedings had been instituted in retaliation for his challenge to expulsion. El gobierno apeló. Su salida a España no es una decisión sobre este recurso.

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