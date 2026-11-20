Anthropic terminó su primer período de sesiones en Nasdaq en 97,17 dólares, es decir, un 17,77% por encima del precio fijado para su introducción. El título había comenzado a $111.50. Los datos de mercado y el prospecto permiten distinguir el precio de cierre, el producto de la oferta y los derechos de voto.

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Anthropic terminó su primer período de sesiones en Nasdaq en 97,17 dólares el jueves 19 de noviembre, es decir, un 17,70% por encima de su precio introductorio de 83 dólares. El título del creador de Claude, sin embargo, vendió casi 13% entre su primer curso de $111.50 y el cierre. Estas dos variaciones miden diferentes puntos de partida.

Antrópico en Nasdaq: 111.50 a 97.17 dólares

Clase A acción, lista bajo el símbolo ANT, alcanzó $115.10 en sesión y recibió un mínimo de $92.72, según la historia oficial de Nasdaq. Terminó bajo su precio inicial, pero sobre el precio fijado el día anterior para los inversores servidos durante la inversión inicial. En dólares, la diferencia es 14.17 de la oferta y 14.33 de la apertura.

Nasdaq registró 857,3 millones de valores intercambiados durante el período de sesiones. Este volumen cuenta valores negociados, en los que la misma parte puede cambiar de manos varias veces. No mide el número de nuevas acciones emitidas o la parte de los suscriptores que han revender sus valores.

El primer período de sesiones no cambia el precio de la oferta

El prospecto final establece la oferta en 980 millones de acciones Clase A, a 83 dólares cada uno. Esto representa 81.330 millones de dólares en cifras brutas, antes de los honorarios y comisiones. De este total, 79.38 mil millones son acciones vendidas por Antrópico y 1.96 mil millones por los accionistas existentes. La empresa no toca el producto de estas últimas ventas. El aumento del precio del jueves no cambia ninguna de estas cantidades.

El documento también prevé una colocación privada condicional de 26 mil millones de dólares con siete socios industriales. Es una transacción separada, al mismo precio unitario, pero en valores N de clase. La cantidad de la oferta pública tampoco es el valor total de Antrópico: esta estimación depende del número de acciones y de los instrumentos que pueden dar lugar a nuevos valores.

La seguridad listada es sólo una clase de acciones

En la clase de intercambio Nasdaq A participa, cada una de las cuales da un voto. Los títulos de clase N, sobre todo de los asociados industriales, tienen los mismos derechos económicos, pero en principio no dan derecho a votar. The prospectus also provides that a Class F share, without economic rights, assigns 50.1% of the vote on decisions submitted to shareholders in general to the co-founder structure, with an exception for the election of directors designated by Class T.

El inicio del comercio en la 19a y la liquidación de la oferta son dos pasos distintos. Antrópico previsto para el asentamiento el viernes 20 de noviembre, sujeto a condiciones normales. El cierre de la primera sesión no confirma ni el arreglo ni el ejercicio de la opción de compra adicional concedida a los bancos.

Fotografía de archivo: Pantallas Nasdaq en Times Square, Nueva York, 6 de diciembre de 2007. bfishadow / Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Foto entero redimensionado, vestido editorial Libnanews. La imagen no muestra la introducción de Antrópico.

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