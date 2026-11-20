Dos proveedores rumanos anunciaron contratos de transporte y manipulación para la refinería Petrotel-Lukoil. Su valor estimado supera los 10,3 millones de lei. Estos anuncios no confirman ninguna reanudación de la producción o entrega de petróleo crudo. El Tesoro estadounidense reemplazó la licencia citada en ambas declaraciones del mercado de valores.

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El 19 de noviembre, dos proveedores rumanos anunciaron contratos con Petrotel-Lukoil para el transporte de crudo importado y el manejo de productos derivados del petróleo. Las sumas estimadas de las dos prestaciones superan los 10,3 millones de lei. Estos contratos restablecen un marco de suministro para la refinería Ploiești, pero las empresas no anunciaron ninguna reanudación de la producción o entrega real.

Dos contratos para diferentes enlaces

Oil Terminal ha declarado a la Bolsa de Valores de Bucarest un contrato de servicio estimado de 4.334 millones de lei, válido a partir del 18 de noviembre. Cubre en particular la descarga de crudo de los buques, su entrega al transportista Conpet y el almacenamiento y manejo de productos refinados. Conpet ha anunciado por separado un contrato de 5.993 millones de lei para el transporte de crudo importado entre Oil Terminal y la refinería del 19 de noviembre.

Los 10.327 millones de lei corresponden a la adición de dos estimaciones contractuales. No son un gasto real ni una inversión anunciada en la refinería. Ambos avisos no especifican los proveedores del crudo o las cantidades realmente enviadas. En su resumen trimestral publicado el 12 de noviembre, Conpet indicó que el cierre de la refinería, uno de los principales clientes de su red de importación, había reducido significativamente los volúmenes transportados en esa red.

Washington reemplaza la licencia citada en los contratos

Las dos declaraciones rumanas mencionan la licencia general de los Estados Unidos 131K y un plazo contractual para el 31 de diciembre de 2026. Conpet afirma que el contrato termina automáticamente si la licencia deja de aplicarse y que ninguna otra autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, OFAC, permite su ejecución continua.

El mismo día, OFAC reemplazó Licence 131K con 131L. Esta nueva legislación permite ciertas operaciones, con sujeción a las condiciones necesarias para el mantenimiento o la cesación ordenada de las actividades de las entidades interesadas hasta el 20 de febrero de 2027. También permite ciertas negociaciones de inmersiones hasta el 19 de diciembre de 2026, sin permitir la venta misma. Ninguno de los dos reclamantes indicó en su notificación de 19 de noviembre cómo este cambio se aplicaría a su contrato. El calendario de Estados Unidos no solo extiende los plazos indicados en Bucarest.

Foto de cubierta: Petrotel-Lukoil refinería en Ploiești, 31 de mayo de 2009. Archivo, no relacionado con el estado actual del sitio.J Brew / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Imagen total de tamaño; composición Libnanews bajo la misma licencia.

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