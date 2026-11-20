Mayr-Melnhof Karton pronostica una pérdida neta de 270 a 340 millones de euros en 2026. El papelero austriaco distingue entre la depreciación contable de sus activos y el aumento de los costos energéticos. La eliminación de la mayor parte de su actividad de embalaje a KPS sigue siendo una transacción separada sujeta a las autorizaciones requeridas.

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El estafista austriaco Mayr-Melnhof Karton anticipa una pérdida neta de 270 a 340 millones de euros para 2026. En una comunicación del 19 de noviembre, el Grupo distinguió la depreciación contable de su industria de cartón y papel del aumento de sus gastos energéticos. La disposición anunciada de la mayoría de su negocio de embalaje sigue siendo una transacción separada.

El grupo, que había obtenido un beneficio neto de 77 millones de euros en 2025, prevé para 2026 una depreciación de entre 250 y 300 millones de euros. La valoración, realizada de acuerdo con las NIIF, abarca el equipo y otros activos de capital tangible, así como las diferencias de adquisición en el cartón y la división de papel. La principal explicación para ello es una revisión descendente de las corrientes de efectivo previstas en el futuro.

Gastos de contabilidad y funcionamiento separados

La depreciación reduce el valor de los activos introducidos en las cuentas. En sí mismo, no corresponde a un desembolso de 250-300 millones de euros. Sin embargo, pesa sobre el resultado neto que el grupo se propone publicar para el ejercicio financiero.

MM Group excluye este cargo de su EBITDA ajustado, un indicador de rendimiento antes del interés, impuestos y depreciación. Sin embargo, espera un EBITDA ajustado de 300 a 320 millones de euros en 2026, en comparación con 395 millones en 2025 en forma fuera de TANN, según la presentación del grupo. La empresa atribuyó la mayor parte de esta disminución a los costos crecientes de energía en cartón y papel. Por consiguiente, la pérdida neta y la EBITDA ajustada no miden los mismos efectos, y las cifras 2026 siguen siendo previsiones.

El embalaje se transfiere por separado

El 9 de noviembre, diez días antes de esta declaración financiera, MM Group anunció un acuerdo para despojar su negocio de embalaje a una nueva empresa controlada por KPS Capital Partners. Al finalizar, KPS mantendría el 70% de la empresa y MM Group el 30%. El perímetro incluye envases alimenticios de gama alta, excluidos Irán y Túnez, así como envases farmacéuticos y de salud. El cartón y el papel permanecerían en el corazón de la actividad de MM Group. Un acuerdo de suministro a largo plazo debe vincular las dos actividades después de la inmersión.

Los 2.400 millones de euros anunciados representan el valor corporativo del negocio del embalaje, no la suma que MM Group espera en efectivo. Después de tener en cuenta su inversión estimada de 400 millones para mantener una participación activa, el vendedor planea cobrar de 1,8 a 1.900 millones, con sujeción, entre otras cosas, a los impuestos, los precios y los ajustes del calendario. La operación sigue sujeta a las autorizaciones requeridas. Para las actividades francesas en cuestión, también está sujeto a consultas con representantes del personal.

Imagen del archivo: Web Mayr-Melnhof en Frohnleiten, Austria, fotografiada el 8 de septiembre de 2019. El comunicado de prensa no especifica si este sitio forma parte de los activos deteriorados.Griebi 01 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Fotografía completa redimensionada y diseño Libnanews bajo la misma licencia.

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