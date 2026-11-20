El Consejo de Seguridad celebró sus consultas sobre el Líbano y la FPNUL detalla su apoyo humanitario. Bagdad ordenó la reapertura de las carreteras en Jurf al-Sakhr. El tema también abarca viajes al Yemen, debates sobre Ucrania, la Cumbre de Bruselas y las nuevas normas de crédito francesas.

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El Consejo de Seguridad examinó la aplicación de la resolución 1701 en el Líbano, y las Naciones Unidas detallan la asistencia facilitada por la FPNUL. Bagdad anuncia un comando conjunto en Jurf al-Sakhr, mientras que las Naciones Unidas advierten sobre el desplazamiento en Yemen. En Europa, Bruselas espera al Primer Ministro británico y Francia aplica sus nuevas normas de crédito al consumidor.

Líbano meridional: 1701 consultas celebradas

El Consejo de Seguridad celebró consultas privadas el jueves 19 de noviembre sobre la aplicación de la resolución 1701. Jean Arnault, encargado de la oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Líbano, y Jean-Pierre Lacroix, responsable de las operaciones de paz, hicieron presentaciones. La reunión de información de prensa de las Naciones Unidas confirmó la reunión, sin anunciar ningún voto o decisión sobre una presencia internacional para tener éxito en la FPNUL.

Sobre el terreno, los informes de las Naciones Unidas que la FPNUL facilitó nueve misiones humanitarias del 16 al 18 de noviembre, en coordinación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. It also reports travel restrictions that delay or prevented certain activities of peacekeepers. Esta revisión abarca los tres días anteriores. El mandato actual funciona hasta el 31 de diciembre de 2026, antes de una retirada gradual programada para 2027. Este plazo no termina la resolución 1701.

En Bekaa, no en la frontera sur, Israel anunció el jueves una huelga en la zona de Janta. La calificación del sitio como antigua instalación de Hezbollah es responsabilidad del ejército israelí. No se puede hacer ninguna evaluación de esta huelga independientemente en este momento.

Iraq: órdenes de Bagdad de reabrir caminos en Jurf al-Sakhr

El gobierno iraquí anunció la creación de un comando conjunto en Jurf al-Sakhr, también conocido como Jurf al-Nasr. El Primer Ministro Ali Faleh al-Zaïdi pidió que se acelerara la reapertura de carreteras cerradas. El anuncio especifica el marco administrativo del plan. It does not confirm the actual reopening of all axes or the withdrawal of the Kataëb Hezbollah, an Iraqi organization distinct from Lebanese Hezbollah.

Bagdad anunció por primera vez la orden de entrar en la zona, sobre la base de una investigación sobre el presunto tráfico de petróleo. La decisión de organizar un comando conjunto no resuelve los cargos. Queda por distinguir el supuesto de mandato anunciado el viernes y su aplicación.

Yemen: ONU alerta sobre viajes desde agosto

Más de 350.000 personas han tenido que abandonar sus hogares desde agosto en Yemen, según la información de prensa de la ONU el jueves. The figure relates to reported travel, not to persons already rescued. El cierre de caminos priva a los residentes de acceso regular a alimentos y medicinas, dice la organización. Tom Fletcher, funcionario de ayuda de emergencia, habló con las autoridades yemeníes y pidió que se mantuviera el acceso humanitario.

Ucrania: Todavía no hay fecha para las conversaciones de cuatro partes

Después de la reunión de Berlín, Volodymyr Zelensky discutió la perspectiva de los intercambios entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia. El canciller alemán Friedrich Merz mencionó la búsqueda de un lugar neutral. Estos son pasos preparatorios: ni una fecha ni un lugar ni la participación de Rusia en este formato se establece.

Este proyecto es distinto de la reunión de Shenzhen entre presidentes estadounidenses, chinos y rusos. En Berlín, Alemania, Francia, el Reino Unido y Ucrania propusieron una tregua sobre infraestructura energética durante el invierno y sobre las exportaciones de alimentos al Mar Negro. Estas propuestas no constituyen una cesación del fuego aceptada por Moscú.

Bruselas: segunda cumbre UE-Reino Unido

António Costa y Ursula von der Leyen se reunirán con el primer ministro británico Andy Burnham el viernes en Bruselas. El Consejo Europeo anuncia un comienzo indicativo a las 10.30 horas de Bruselas. Londres, por ejemplo, presentó vínculos con el comercio agroalimentario y la movilidad de los jóvenes. El plan de movilidad propuesto sería limitado en el tiempo y sujeto a un límite máximo. No restablece el libre movimiento y aún no se anuncia ningún resultado de la cumbre.

Francia: Nuevas reglas para el crédito al consumidor

La orden de transposición entra en vigor el viernes. Extende el marco de protección a ciertos créditos de bajo valor y pagos divididos, pero no está sujeto a ningún período de pago otorgado por un vendedor. Los contratos ya en marcha se rigen en principio por normas anteriores. Sin embargo, el texto prevé excepciones para ciertas disposiciones relativas a contratos indefinidos.

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