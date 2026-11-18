Joseph Aoun recibió Nawaf Salam en Baabda el 18 de noviembre para actualizar los resultados de su visita a Qatar y el progreso del archivo eléctrico. El Primer Ministro también destacó la necesidad de preservar al Líbano de las rivalidades regionales e internacionales. En el informe de esta reunión no se detalla ningún acuerdo de energía firmado, poder adicional disponible o calendario para la puesta en marcha. Describe una etapa política y no un suministro inmediato de electricidad.

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Joseph Aoun recibió a Nawaf Salam el miércoles 18 de noviembre en el Palacio de Baabda. El Primer Ministro presentó al Jefe de Estado los resultados de su visita a Qatar y el progreso del archivo eléctrico. También pidió la preservación del Líbano de las rivalidades regionales e internacionales.

Estos elementos se reflejan en el informe que se ha tomado INN y son consistentes con la información publicada la misma mañana por MTV y Elnashra. Describen un hito político, no el anuncio de un acuerdo energético firmado.

El registro eléctrico después de la visita a Qatar

Salam informó sobre los progresos realizados en las deliberaciones, sin presentar en el presente informe poder adicional disponible, venta de precios o fecha de puesta en marcha. Por lo tanto, el mantenimiento no permite anunciar una mejora inmediata del suministro de energía eléctrica.

La distinción es importante: los intercambios diplomáticos pueden avanzar en un proyecto sin detener todas las condiciones técnicas y financieras. Ninguna de estas condiciones se detalla en la declaración hecha pública después de la reunión de Baabda.

Evitando nuevos enfrentamientos

La segunda parte del mantenimiento se refiere al medio ambiente regional. Salam cree que es necesario proteger al país de las polarizaciones internacionales y regionales y no participar en nuevas aventuras, recordando los costos ya sufragados por el Líbano.

Esta declaración expresa una posición política del Primer Ministro. No se acompaña en el texto consultado por el anuncio de un mecanismo de seguridad o un nuevo arreglo diplomático. La reunión combina así la vigilancia del dossier energético con la búsqueda de la estabilidad, sin establecer un vínculo contractual entre ambos.

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