Francia estudiaría una fuerza de patrullaje y capacitación en el Líbano, según informes de prensa. París confirma su intención de apoyar al ejército libanés y evitar un vacío después de la FPNUL. No se anuncia oficialmente ningún despliegue específico. El mandato de las Naciones Unidas funciona hasta el 31 de diciembre de 2026, antes de la retirada gradual del personal.

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Francia estudiará el envío de personal militar al Líbano para realizar patrullas con el ejército libanés y fortalecer su capacitación. Este proyecto de fuerza francesa en el Líbano, presentado por la prensa israelí los días 16 y 17 de noviembre, se basa en fuentes sin nombre. No es una decisión de despliegue anunciada por París.

Proyecto de fuerza francesa en el Líbano, no orden de salida

El escenario evoca a varios cientos o más soldados y la búsqueda de países asociados. También se incluirán en las deliberaciones instalaciones de capacitación e instructores. Estos sitios estarían ubicados fuera del sur del Líbano. Las fuentes de información describen una iniciativa separada de una misión con arreglo al mandato de las Naciones Unidas.

También informan de consultas con Washington e Israel, así como de renuencia israelí a tener una presencia al sur del río Litani. Ni la fuerza definitiva ni el calendario ni las normas de participación de esa fuerza se establecen públicamente en esta información.

Lo que París dice oficialmente

La posición pública francesa es más general. El 13 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que estaba trabajando en una arquitectura de seguridad que evitaba el vacío después de la FPNUL. Reafirmó el objetivo de fortalecer las fuerzas armadas libanesas y apoyar su despliegue en todo el territorio.

París asocia este objetivo con la retirada de las tropas israelíes, el desarme de Hezbollah y la aplicación de la resolución 1701. El departamento se refiere a varias iniciativas con asociados y una transición ordenada. No confirma el formato preciso descrito por la prensa en este comunicado.

Por lo tanto, es necesario distinguir entre el apoyo francés oficialmente reclamado al ejército libanés y los acuerdos especiales notificados de fuentes anónimas. La proximidad a sus objetivos no es suficiente para establecer que este dispositivo ha recibido todas las autorizaciones necesarias.

FPNUL: un mandato hasta el 31 de diciembre de 2026

El calendario de las Naciones Unidas no prevé la expiración del mandato esta semana. La resolución 2790, aprobada el 28 de agosto de 2025, prorrogó por última vez la FPNUL hasta el 31 de diciembre de 2026. Luego organiza una reducción y retirada ordenada y segura dentro de un año.

Por consiguiente, el fin de las operaciones y la salida de todo el personal no son simultáneos. El texto prevé funciones específicas durante el retiro, en particular para la seguridad del personal e instalaciones de las Naciones Unidas. Este calendario no crea automáticamente una fuerza de reemplazo.

Una propuesta separada del apoyo europeo

Una misión europea ya está incluida en los documentos oficiales. La declaración del G7 de 9 y 10 de noviembre, publicada el 12 de noviembre, acoge con beneplácito la creación de la EUSM Líbano. Coloca esta misión de apoyo en el marco de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea.

Esta mención oficial no confirma el proyecto de patrulla francesa reportado unos días después. Ambos dispositivos no serán presentados como una sola fuerza aprobada. Por iniciativa descrita por la prensa, queda por hacer público el acuerdo con las autoridades libanesas, la zona de intervención y la cadena de mando.

Cobertura: contingente francés de la FPNUL en At Tiri, 14 de julio de 2009. Fotografía de archivos, sin conexión visual a las discusiones del 2026 de noviembre. © Libnanews.com, todos los derechos reservados. Ropa editorial en el marco de la resolución 1701 y la sucesión internacional.

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