En Latakia y Tartous, las asociaciones portuarias dan lugar a concesiones a largo plazo, proyectos de expansión y equipo entregado. La visita de Surcouf fue una cuestión de cooperación naval entre Estados. Estos pasos describen una reapertura de la costa siria, pero no corresponden a un solo acuerdo. Distinguir las inversiones anunciadas, las nuevas capacidades y el tráfico realmente procesado hace posible medir los cambios económicos sin confundir la explotación comercial de terminales y relaciones militares en el Mediterráneo oriental.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Los puertos sirios concentran dos movimientos distintos: la modernización de las terminales comerciales y la reanudación de los contactos militares en el Mediterráneo. En Latakia, CMA CGM se está preparando para ampliar sus instalaciones. En Tartous, DP World despliega nuevos equipos. La visita de la fragata francesa Surcouf añade un aspecto diplomático a esta actividad, sin confundirse con las concesiones portuarias.

Puertos sirios a tiempo a lo largo de concesiones

CMA CGM ha renovado el 1 de mayo de 2025 su concesión del contenedor terminal de Lattaquié durante treinta años. El grupo anuncia la aceleración de una segunda fase de expansión, con una inversión prevista de 200 millones de euros, tras un primer tramo de 30 millones de euros comprometidos con la modernización.

El objetivo anunciado supera un millón de metros equivalentes por año, unidad de medición de contenedores. El proyecto también incluye un draught de 16 metros. Estas son capacidades específicas, no ya realizadas el tráfico. El grupo también tiene la intención de fortalecer las conexiones terrestres y desarrollar plataformas nacionales: la eficiencia de una terminal también depende del movimiento de mercancías después de su aterrizaje.

En Tartous, equipo ya entregado

DP World firmó una concesión de 30 años en julio de 2025 en Tartous, con un programa de inversión de $800 millones durante su duración. El operador de Dubai interviene como parte de un modelo de construcción, operación y transferencia. El perímetro comercial incluye varios tipos de carga, incluyendo contenedores y cargamento rodante.

Un hito material fue anunciado el 17 de agosto de 2026: la entrega de tres grúas de puerto móvil. DP El mundo estima que este equipo debe aumentar la capacidad de manejo en un 40%. Una vez más, la capacidad adicional no constituye un aumento equivalente de las mercancías efectivamente procesadas.

El programa anunciado se extiende más allá de 2026, con dragado y rehabilitación de los muelles, así como otros equipos previstos para 2027 y 2028. Esta sucesión de etapas distingue la cantidad total de una concesión de las inversiones ya realizadas.

El Surcouf, un contacto naval distinto del comercio

On 12 November, the Syrian Ministry of Defence reported a meeting between the commander of the naval and coastal defence forces, Mohammad al-Saoud, and a French delegation led by Rear Almiral Mackara Ouk, aboard the Surcouf. Las deliberaciones se centraron en el fortalecimiento de la cooperación naval bilateral.

Este contacto es una cuestión de relaciones militares entre los Estados. La gestión de un terminal organiza inversiones, equipos y explotación comercial. Ambas actividades pueden desarrollarse en la misma costa sin ningún acuerdo.

El tráfico real será la próxima prueba

Para la economía siria, el reto operacional es transformar los compromisos a largo plazo en capacidades utilizables y luego en corrientes regulares. La entrega de grúas es un paso concreto; La extensión de los muelles y las conexiones terrestres son otras. Su resultado se medirá por el volumen de las mercancías procesadas, el plazo y la continuidad de los servicios.

Por lo tanto, el panorama actual es el de varias asociaciones en diferentes etapas. Las concesiones estructuran la actividad comercial durante varias décadas, mientras que las visitas navales reabrin canales de cooperación. Traerlos juntos bajo una competencia simple para los puertos eliminaría sus diferencias en la naturaleza y el tiempo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews