Mike Waltz celebra el diálogo trilateral iniciado por Joseph Aoun con los Estados Unidos e Israel. Su mensaje de 17 de noviembre reafirmó el principio de un solo Estado y ejército. Pidió que se modificara la función de la FPNUL, sin anunciar un nuevo mandato o acuerdo de desarme entre las partes.

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Mike Waltz dio la bienvenida el martes 17 de noviembre, la decisión de Joseph Aoun de participar en el diálogo trilateral con Estados Unidos e Israel. En un mensaje publicado después de su visita a Beirut, el Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas presentó este enfoque como un esfuerzo por la paz y reafirmó su preferencia por un solo Estado y ejército en el Líbano.

El texto de sumensaje en Xreproducido porAnnahar, describe las discusiones con el Presidente libanés como productivas. Añadió que el papel de las Naciones Unidas y la FPNUL debía evolucionar. Esta declaración expresa la posición americana; no vale la pena adoptar un nuevo mandato internacional.

Un mensaje distinto de las declaraciones del 16 de noviembre

La publicación viene después de las entrevistas de Waltz con Aoun, Nabih Berri y Nawaf Salam. Después de su reunión con el Presidente del Parlamento, el orador exhorta a Hezbollah a que entregue voluntariamente sus armas al Estado, ya en vigornotificado por Libnanews el 16 de noviembre.

El nuevo mensaje hace mayor hincapié en el diálogo trilateral y la decisión del Presidente libanés. No proporciona un calendario negociado de desarme y no presenta nuevos compromisos de Hezbollah. También hace imposible concertar un acuerdo de paz.

Orientación, no un reemplazo

Elg7 communiqué issued on 11 Novemberproporciona el marco diplomático reciente. Pide que se respete la cesación del fuego y apoya la aplicación del marco trilateral y la resolución 1701. Se vincula el progreso en las zonas piloto con el desarme verificable de Hezbolá, el redespliegue israelí y el despliegue del ejército libanés.

El G7 también destaca la necesidad de un marco de seguridad sostenible en apoyo del ejército, ya que el mandato de la FPNUL termina al final del año. Sin embargo, las declaraciones de Waltz no especifican la composición, el número o el comando de un arreglo sucesor. La expresión de apoyo al diálogo debe mantenerse distinta de la concertación de un acuerdo sobre estas cuestiones.

Ilustración: retrato oficial de Mike Waltz, septiembre 2025, Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, dominio público. Fotografía de arquitectura y ropa editorial Libnanews.

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