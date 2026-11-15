Artes Marciales: trece títulos en Mont La Salle

La Comisión Técnica sobre el Arte de las Armas Blancas, presidida por Wissam Bou Serhal y adscrita a la Federación de Karate Libanesa, organizó el Campeonato del Líbano 2026 en Mont La Salle. Los resultados reportados el 15 de noviembre detallan los dos primeros lugares de trece categorías. Diez son niños, de menos de 10 a 18 años, y tres niñas. Aquí está la lista completa, con las categorías de edad y peso anunciadas por los organizadores.

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La comisión técnica para el arte de las armas blancas organizó el campeonato del Líbano 2026 en el Club Mont La Salle. Presidida por Wissam Bou Serhal, esta comisión está adscrita a la Federación de Karate Libanesa, bajo la supervisión de la cual tuvo lugar la competencia.

La lista publicada el 15 de noviembre presenta 13 categorías, por edad y peso: 10 para niños y tres para niñas. Da los dos primeros lugares de cada uno.

Artes marciales: Resultados de los niños

Menos de 10 años, menos de 30 kg: 1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri.

1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri. Menos de 10 años, menos de 35 kg: Primero, James Nahas; segundo, Charbel Assaad.

Primero, James Nahas; segundo, Charbel Assaad. Menos de 10 años, menos de 40 kg: Primero, Anthony Freifer; segundo, Tony Hajj.

Primero, Anthony Freifer; segundo, Tony Hajj. Menores de 12 años, menos de 45 kg: 1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj.

1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj. Menos de 12 años, menos de 70 kg: 1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.

1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine. Menores de 14 años, menos de 50 kg: 1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat.

1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat. Menores de 14 años, menos de 65 kg: 1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche.

1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche. Menores de 14 años, menos de 80 kg: 1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout.

1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout. Menores de 16 años, menos de 50 kg: 1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid.

1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid. Menores de 18 años, menos de 80 kg:Primero, Georges Madi; segundo, Christopher Hajjar.

Las tres categorías de mujeres

Menos de 10 años, menos de 30 kg: 1a, Kay Madi; 2a, Nay Bou Serhal.

1a, Kay Madi; 2a, Nay Bou Serhal. Menos de 10 años, menos de 35 kg: 1o, Leah Abu Gharib; 2o, Sila Ballout.

1o, Leah Abu Gharib; 2o, Sila Ballout. Menores de 12 años, menos de 55 kg:1a, Reina Raffoul Khoury; 2a, Lynn Ayoub.

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