Artes Marciales: trece títulos en Mont La Salle

La comisión técnica para el arte de las armas blancas organizó el campeonato del Líbano 2026 en el Club Mont La Salle. Presidida por Wissam Bou Serhal, esta comisión está adscrita a la Federación de Karate Libanesa, bajo la supervisión de la cual tuvo lugar la competencia.
La lista publicada el 15 de noviembre presenta 13 categorías, por edad y peso: 10 para niños y tres para niñas. Da los dos primeros lugares de cada uno.
Artes marciales: Resultados de los niños
- Menos de 10 años, menos de 30 kg:1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri.
- Menos de 10 años, menos de 35 kg:Primero, James Nahas; segundo, Charbel Assaad.
- Menos de 10 años, menos de 40 kg:Primero, Anthony Freifer; segundo, Tony Hajj.
- Menores de 12 años, menos de 45 kg:1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj.
- Menos de 12 años, menos de 70 kg:1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.
- Menores de 14 años, menos de 50 kg:1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat.
- Menores de 14 años, menos de 65 kg:1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche.
- Menores de 14 años, menos de 80 kg:1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout.
- Menores de 16 años, menos de 50 kg:1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid.
- Menores de 18 años, menos de 80 kg:Primero, Georges Madi; segundo, Christopher Hajjar.
Las tres categorías de mujeres
- Menos de 10 años, menos de 30 kg:1a, Kay Madi; 2a, Nay Bou Serhal.
- Menos de 10 años, menos de 35 kg:1o, Leah Abu Gharib; 2o, Sila Ballout.
- Menores de 12 años, menos de 55 kg:1a, Reina Raffoul Khoury; 2a, Lynn Ayoub.
Comentarios