Tenis : Abou Hashem y Jundi sagrado en Kaslik

Christophe Abu Hashem y Haifa Jundi ganaron los sencillos del torneo J30 de Kaslik, organizado para los menores de 18 años. El concurso reunió a 41 jugadores en los tribunales del Club de Automóviles y Touring del Líbano. El comunicado de prensa también detalla los dobles podios y la presentación de los trofeos. Un segundo torneo se anuncia a partir del lunes 16 de noviembre de 2026 en los tribunales de la NDU Tennis Academy en Zouk Mosbeh.

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Christophe Abu Hashem y Haifa Jundi ganaron el torneo J30 World Tennis Juniors en Kaslik. La competencia, reservada para menores de 18 años, reunió a 41 jugadores. The Lebanese Tennis Federation organized with the Automobile and Touring Club of Lebanon, on the courts of the club, under the supervision of the International Tennis Federation.

La lista del J30 de Kaslik

En niños solteros, Christophe Abu Hashem terminó en primer lugar, por delante de Tarek Chaabi. El doble regresó a Yann Elefteriades y Rami Souli. Elias Charabieh y Elie Elia tomaron el segundo lugar.

Entre las chicas, Haifa Jundi ganó el single por delante de Marianne Berberian. Este último ganó dos veces con Lama Naaman. Rina Jisr y Liana Samad terminaron segundo.

Los resultados permiten a los ganadores ganar puntos para el ranking internacional publicado por la Federación Internacional de Tenis.

Premios en presencia de funcionarios federales

A las finales asistieron el presidente de la federación, Alain Sayegh, y sus vicepresidentes Hassan Daouk y Nassib Haddad. También se sienta a bordo del Club de Automóviles y Touring del Líbano. También estuvieron presentes el Tesorero Abdel Kader Kamar Eddine y miembro de la Federación Raymond Kattoura, así como familias y entusiastas del tenis.

En la ceremonia de entrega de premios, Alain Sayegh agradeció al club por acoger el concurso. Felicitó a los ganadores y elogió a los padres, árbitros e individuos que habían contribuido a la organización.

Nassib Haddad transmitió saludos de la junta directiva del club y felicitó a los jugadores. También indicó que los tribunales del club seguían a disposición de la federación. El director del torneo, Louis Baz, anunció los nombres de los ganadores, recompensados por funcionarios federales.

Un segundo torneo anunciado en el NDU

La Federación Libanesa de Tenis anuncia el inicio de un segundo torneo el lunes 16 de noviembre de 2026. Se organiza con la Academia NDU Tennis, bajo la supervisión de la Federación Internacional, en los tribunales de la academia de la Universidad de Nuestra Señora de Louaizé, en Zouk Mosbeh.

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