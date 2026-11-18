El 17 de noviembre se detectaron siete drones en el cielo moldavo, según una observación militar provisional. La aviación civil confirma la reapertura del sector del Centro después de un cierre temporal, sin anunciar en este comunicado el levantamiento de todas las restricciones. También se encontraron fragmentos cerca de Naslavcea. Deben distinguirse los informes, los impactos terrestres y los descubrimientos de desechos: las autoridades continúan sus controles y no proporcionan una evaluación humana consolidada en las comunicaciones consultadas.

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Moldova detectó siete drones en su espacio aéreo el martes 17 de noviembre de 2026, entre 15.45 y 18.10, según el Ministerio de Defensa. Su hallazgo preliminar identificó cinco impactos terrestres y un posible sexto. Un cierre temporal del cielo nacional interrumpió los vuelos civiles.

The military authorities place these incursions in the context of Russian attacks against Ukraine. Sus declaraciones consultadas no dan una evaluación humana consolidada. La ausencia de esa evaluación no permite afirmar que ninguna persona ha sido lesionada.

Drones en Moldavia: cierre y reapertura parcial

Una primera declaración militar describe dos pasajes de la misma aeronave Geran-2. A las 15.49 horas entró de la región ucraniana de Odesa a Tiraspol antes de salir. A las 4:02 p.m., regresó a Mălăiești, distrito de Grigoriopol. Por lo tanto, no son dos drones separados en este primer informe.

The authorities then report a Shahed aircraft heading towards Botanica, an area of Chișinău. El espacio aéreo nacional cierra a 1627 hora local. El 17 de noviembre, Moldova y el Líbano tuvieron el mismo tiempo.

La Autoridad de Aviación Civil confirmó la reapertura del Centro Sectorial en 1703, permitiendo que dos aeronaves continuaran su enfoque y aterrizaje. Esta declaración no es un anuncio de plena reapertura de todos los sectores.

Un vuelo de FLYONE desde Sharm el-Sheikh esperó unos treinta minutos cerca de la frontera rumana. Era superior a 3.000 metros, en comparación con hasta 1.000 metros para drones detectados, según la autoridad aeronáutica. La Comisión presenta este procedimiento como medida de seguridad, sin anunciar un incidente a bordo.

Observaciones provisionales sobre el terreno

El balance militar localizó cinco impactos cerca de Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos y Băxani. Mencionó un posible sexto impacto en el distrito de Ocniśa. Otro avión desapareció de sistemas de vigilancia cerca de Leova, rumbo a la frontera.

In a separate communication, the border police reported that they had received a Ukrainian alert at approximately 6.20 p.m. A patrol found fragments of an unidentified aircraft at 1928 hours near Naslavcea, approximately 50 metres from the border.

Este descubrimiento por sí solo no es suficiente para identificar el modelo de aeronaves o revisar el conteo militar. The officers isolated the area and requested specialized services to establish the circumstances. The authorities ask not to touch the debris and to warn emergency service 112.

Referencias

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