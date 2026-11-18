La coalición de Arabia Saudita afirma haber destruido 60 objetivos militares de Huthies en cuatro provincias yemeníes. Sus comunicaciones el 18 de noviembre citan túneles de almacenamiento de misiles y talleres de drones. El daño no se confirma independientemente y no se incluye ninguna evaluación humana en estos textos. Este anuncio viene después de un reclamo travieso contra dos estaciones del oleoducto saudí de Oriente-Oeste, cuyo daño también sigue sin confirmar. Quedan por establecer las consecuencias operacionales de las huelgas.

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La coalición de Arabia Saudita afirma haber destruido 60 objetivos militares de Huthies en Yemen. En dos comunicaciones publicadas el 18 de noviembre de 2026, su portavoz describió una operación contra capacidades balísticas, drones y la amenaza marítima del movimiento. La destrucción anunciada no es confirmada independientemente.

Coalition quotes four Yemeni provinces

El relato oficial del vocero, Turki al-Maliki, sitúa los objetivos en las provincias de Sana’a, Hodeida, Amran y Saada. No publica, en los textos consultados, un desglose del total entre estos cuatro territorios.

Una segunda comunicación especifica las instalaciones que la coalición afirma haber destruido: túneles que albergan arsenales de misiles balísticos en las montañas, así como talleres para el montaje y almacenamiento de drones. Estas categorías describen el balance reclamado por las fuerzas implicadas en la operación, no un inventario verificado sobre el terreno.

El objetivo anunciado es debilitar las capacidades balísticas y los drones de los Houthis, neutralizando al mismo tiempo su amenaza marítima. Esta redacción establece una intención militar. No establece que las vías fluviales estén ahora seguras o que el movimiento ha perdido cualquier capacidad de ataque.

Nuevo anuncio después de reclamaciones contra oleoducto

Esta comunicación sigue la de los Houthis el martes 17 de noviembre, relativa a las estaciones de bombeo 8 y 9 del oleoducto saudí Este-Oeste. Su vocero militar Yahya Saree afirmó haber usado cinco drones y causado incendios. Libnanews reported this claim without submitting the damage as established.

La coalición había anunciado por separado la interceptación de un drone en la zona de Riad. Los elementos disponibles no permiten que este avión esté asociado precisamente con los cinco drones reclamados. Tampoco pueden concluir que se interrumpe el transporte de petróleo.

Las dos comunicaciones consultadas sobre los 60 objetivos no proporcionan ningún resultado humano. La falta de cifras no significa que no haya víctimas. Queda por establecer el alcance real de la destrucción y sus consecuencias para los habitantes.

Referencias

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