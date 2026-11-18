Bahrein afirma haber rechazado varios ataques aéreos iraníes el miércoles 18 de noviembre de 2026. La declaración del Comando General, de hecho consultada, no especifica el número o tipo de aeronaves, los objetivos o cualquier daño o bajas. Este anuncio debe distinguirse del episodio del 17 de noviembre contra un radar a Sheikh Issa, reclamado por Irán. El informe estadounidense publicado el martes no se puede aplicar a los nuevos ataques anunciados el miércoles. Queda por establecer su alcance exacto.

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The Bahrain Defence Force claims to have repelled several Iranian air attacks on Wednesday, 18 November 2026. Su comando general anunció en un comunicado de prensa en su cuenta oficial. Este nuevo episodio es distinto al del martes 17 de noviembre, que fue objeto de una reclamación iraní contra Sheikh Issa.

Comunicado de fecha 18 de noviembre en Bahrein

El documento acusa a Irán de continuar sus ataques contra el reino. Dijo que los sistemas de defensa antiaérea habían enfrentado varios ataques el miércoles. El mensaje se publicó en 0128 UTC, es decir, 0428 horas en Bahréin y 0328 horas en Beirut.

El comando no especifica el número de aeronaves o proyectiles, su tipo o los sitios de destino. Tampoco proporciona ninguna evaluación humana o material. La atribución al Irán y el resultado de la respuesta siguen siendo declaraciones del ejército bahreiní, sin una confirmación independiente presentada aquí.

No transponer el balance de EE.UU. del martes

El día anterior, los Guardias Revolucionarios iraníes afirmaron un ataque de drones en un radar estadounidense en la base de Sheikh Issa. Bahrein había anunciado interceptaciones. El comando de EE.UU. CENTCOM también había afirmado que los drones habían sido interceptados, sin daños al equipo de EE.UU. o lesiones al personal de Estados Unidos.

Libnanews reported these statements in its follow-up on 17 November. Ese registro americano se refería a este episodio específico. No nos permite establecer las consecuencias de los ataques anunciados el miércoles, ni asumir que apuntaron a la misma base.

Por consiguiente, el comunicado de prensa del 18 de noviembre deja abierta los detalles de los medios utilizados, los objetivos previstos y las posibles consecuencias sobre el terreno. Su silencio sobre las víctimas no constituye un registro de cero víctimas.

Referencias

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