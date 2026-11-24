El primer ministro libanés Nawaf Salam condenó el martes el ataque contra una torre en el distrito financiero de Riad. Saudi civil defence reported 11 injured and attributed the attack to the Houthis. El Reino Unido anunció sanciones el mismo día contra el movimiento yemení y cuatro de sus funcionarios.

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El primer ministro libanés Nawaf Salam condenó el martes 24 de noviembre el ataque contra una torre en el distrito financiero de Riad, que la defensa civil saudita atribuía a los Houthis. Las autoridades sauditas denuncian 11 lesiones. In its statement relayed at 9 p.m. Hora de Beirut, Salam denunció un ataque a la soberanía de Arabia Saudita y una amenaza a la estabilidad de la región.

Once heridos según la defensa civil saudita

La Dirección de Defensa Civil saudita anunció esta evaluación el martes. Coloca el ataque en el distrito financiero de la capital y lo atribuye al movimiento yemení. El Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo, Jassem Al-Budawi, también condenó el ataque y pidió una respuesta internacional.

This is a new incident in this area, separate from that reported on 19 November. On that day, the Saudi Foreign Ministry had denounced attacks on civilian and economic installations in the capital and reported material damage in the same neighbourhood. The report of 11 injured persons concerns the attack reported on 24 November.

Londres castiga el movimiento y cuatro líderes

El gobierno británico anunció el mismo día una congelación de activos contra Ansar Allah, el nombre oficial del movimiento Houthi, y cuatro de sus funcionarios. Este último también está prohibido entrar en el Reino Unido. Londres presenta esas medidas como respuesta a la reanudación de las hostilidades en el Yemen y la región, los ataques contra la navegación comercial y las violaciones graves de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el Tesoro Británico expidió una licencia general para limitar los efectos de las sanciones en la ayuda humanitaria y ciertas actividades civiles esenciales en el Yemen.

Archivo fotográfico: Distrito financiero del Rey Abdullah en Riad, 8 de febrero de 2025. Kolaiel / Wikimedia Commons, CC0. Boxeo y aderezo Libnanews. La fotografía no muestra el ataque.

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