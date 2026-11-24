UKMTO ha publicado dos nuevos avisos sobre buques afectados por proyectiles no identificados en el Estrecho de Ormuz. Se contaron todas las tripulaciones y los buques continuaron cruzando. Los daños, la posible contaminación y la responsabilidad por el disparo siguen siendo desconocidos.

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El martes 24 de noviembre, UKMTO publicó dos avisos de nuevos impactos de proyectiles no identificados en el Estrecho de Ormuz. Los buques continuaron su cruce y todos los miembros de la tripulación fueron contados, dice el centro. No designa a ninguna persona responsable y todavía no ha establecido la magnitud del daño o cualquier consecuencia para el medio ambiente.

Informes recibidos después de los hechos

La primera opinión se refería a tres buques afectados. El segundo se refiere a un tanque. Los avisos no dan los nombres de los edificios o los detalles que permiten que un balance acumulativo sea redactado públicamente sin el riesgo de doble contabilización. Afirman que recibieron los informes tarde: su publicación el martes no significa que los hechos ocurrieron ese día.

El centro data del informe de un solo buque cisterna el domingo 22 de noviembre. Las dos versiones accesibles de la notificación relativa a tres buques dan fechas diferentes, 22 y 23. Su contenido es compatible con el número de buques notificados, la naturaleza no identificada de los proyectiles y el cruce continuo.

Las opiniones del Reino Unido no atribuyen impactos

The naval branch of the Iranian Revolutionary Guards separately claimed that oil tankers had hit mines. Las opiniones británicas no confirman esta explicación o que las dos cuentas se refieren a los mismos barcos. El hecho de que todas las tripulaciones fueran contabilizadas no vale la pena un saldo total de daños a bordo.

Estos avisos son además de los relativos a dos petroleros afectados el sábado 21 de noviembre, ya reportados por el UKMTO. No anuncian ningún cierre del cruce y no proporcionan una medida de tráfico desde los últimos incidentes.

Imagen del archivo: el estrecho de Ormuz y la isla de Qeshm vista por el satélite Terra el 2 de diciembre de 2020. MODIS Land Rapid Response Team / NASA GSFC, dominio público en los Estados Unidos. Boxeo y aderezo Libnanews. Esta imagen no muestra ninguno de los incidentes denunciados.

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