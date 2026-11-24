Una operación coordinada por Europol en Sevilla interrumpió 57 servicios de televisión ilegales. Investigadores de 11 países identificaron 321 sitios y rastrearon más de 26 millones de euros en transacciones de criptomonedas. El Organismo afirma que los análisis continúan y que esta información se incorporará a las encuestas nacionales.

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Europol anunció el martes 24 de noviembre que había rastreado más de 26 millones de euros en transacciones de criptomonedas relacionadas con servicios ilegales de Internet TV. La operación, realizada del 16 al 20 de noviembre en Sevilla con las autoridades de once países, interrumpió 57 servicios e identificó 321 sitios. La agencia no presenta la cantidad trazada como una cantidad incautada.

Tres números que no miden lo mismo

Los 57 servicios mencionados por Europol, según la Agencia, transmiten canales de televisión, deportes en vivo o películas sin autorización. Los 321 sitios identificados ofrecen contenido protegido sin derechos. Su tráfico anual acumulado superó 7,3 millones de visitas después de Europol. Estas son visitas, no un recuento de suscriptores o personas, y el comunicado de prensa no dice que todos los 321 sitios han sido cerrados.

El balance financiero abarca las transacciones que los investigadores han podido rastrear en esta etapa. No da los beneficios netos de cada servicio o las cantidades que se devolverían a los beneficiarios elegibles. Continúa el análisis. Esta distinción cuenta: interrumpir el acceso puede interrumpir un servicio sin identificar a los que cobran suscripciones. Por consiguiente, las autoridades han tratado de vincular los pagos a sus beneficiarios a fin de alimentar las encuestas nacionales.

Participaron 11 países, incluidos los Estados Unidos

La Policía Nacional de España acogió el trabajo en Sevilla. Los investigadores procedieron de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, España y Estados Unidos. Interpol, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y varias compañías de criptomonedas también participaron. Europol anuncia que las autoridades nacionales utilizarán la información reunida para identificar sospechosos e identificar activos relacionados con las actividades en cuestión.

Imagen del archivo: sede de Europol en La Haya, separado de la ubicación de la operación en Sevilla. OSeveno, vía Wikimedia Commons. Fotografía enmarcada y trazada,CC BY-SA 3.0.

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